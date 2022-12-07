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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

اشتباكات وكر وفر بين جماهير مغربية وأسبان في هيوليفا الإسبانية

صدى البلد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق اشتباكات عنيفة حدثت بين مشجعي المنتخب المغربي، وعدد من المواطنين الإسبان في مدينة هوليفا الإسبانية جنوبي البلاد.

وخرج المواطنون المغاربة في مختلف المدن الأوروبية إلى الشوارع للاحتفال بفوز منتخبهم الوطني على إسبانيا والتأهل للدور الربع النهائي لأول مرة في تاريخه.

وحقق منتخب المغرب إنجازا تاريخيا بتأهله إلى ربع نهائي كأس العالم 2022 بفوزه على إسبانيا بركلات الترجيح عقب نهاية اللقاء بالتعادل السلبي.

وواجه منتخب المغرب نظيره الإسباني، الثلاثاء، على ملعب المدينة التعليمية، في سابع مباريات الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2022.

مشجعي المنتخب المغربي اشتباكات عنيفة مدينة هوليفا الإسبانية اسبانيا كأس العالم 2022

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