غدًا.. عرض مسلسل «ولد أمه» بطولة سوسن بدر على منصة شاهد

تعرض منصة شاهد VIP غدا مسلسل" ولد أمه"درامية خليجية جديدة بطولة الفنانة سوسن بدر بمشاركة نجم الخليج محمود بوشهري .

المسلسل من تأليف فهد العليوة، وإخراج حسين دشتي، ويشارك سوسن بدر في بطولته نخبة من نجوم الخليج، أبرزهم محمود بوشهري، حبيب غلوم، أحمد السمان، أحلام حسن، وغيرهم.

وأبدت سوسن بدر- في تصريحات صحفية- سعادتها بالتجربة والمشاركة في المسلسل، مؤكدة أنها تحمست للمشاركة؛ نظرا لفكرة العمل الجيدة والتي تتلاءم مع كل بيت عربي، فضلا عن أن العمل يلقي الضوء على أهمية دور كل أم في حياة أبنائها.

وأشادت سوسن بجودة مستوى الكتابة للمؤلف فهد العليوة إذ تمكن من تجسيد المشاعر بسيناريو مميز، إضافة إلى اتقان الفنان محمود بوشهري لأداء مشاعر الشخصية التي يقدمها معها وهي شخصية ابنها في أحداث المسلسل.

وأضافت أن الدراما الخليجية أصبحت أكثر تطورا، خاصة مع توفير الإنتاج المتكامل الذي يخدم العمل بشكل كبير.

وقالت سوسن إنها لم تشعر بفرق كبير عن الإنتاج الدرامي في مصر، مؤكدة أن هناك الكثير من الخبرات التي اكتسبتها الدراما الخليجية مؤخرا من الدراما المصرية؛ وهو ما يثري الإنتاج الدرامي العربي بشكل عام، ويضيف للدراما العربية الكثير في المستقبل القريب.