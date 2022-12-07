عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| أدوية شائعة لإنقاص الوزن تسبب كوارث صحية .. وهاني الناظر يكشف عادة رخيصة تحمي الأسنان وتمنع برودة الشتاء

ادوية
ادوية

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة والمتنوعة في مجالي المرأة والصحة على مدار الساعات الماضية، كان أبرزها: 


الأقوى.. دراسة جديدة تكشف خبايا عن الرجل القصير
كشفت صحيفة ديلي ميل أن الرجل القصير يمتلك ميول نفسية تساعده على الظهور بشكل أقوى على الرغم من قصر قامته وهو لايخجل من الظهور فى المناسبات الاجتماعية كما يعتقد البعض.

تحذير.. لا تستخدم هذه الأدوية في إنقاص الوزن تسبب كوارث صحية


حذرت هيئة الدواء المصرية الأصحاء من استعمال أدوية إنقاص الوزن المخصصة لعلاج مرضى السكري حيث أنه له مضاعفات خطيرة عليهم وأهمها …


أول منتخب عربي يصعد لربع نهائي المونديال.. جمال شعبان يهنئ المغرب


أثار خبر فوز منتخب المغرب فى المونديال فرحة كبيرة للعرب ورواد مواقع التواصل الاجتماعى والتأهل للدور الربع النهائي بعد تمكنه من الفوز على فريق أسبانيا وفى هذا الإطار قال دكتور جمال شعبان ….


فى عيد ميلادها .. سر شعر شريهان الطويل


احتفلت النجمة شريهان يوم 6 ديسمبر بعيد ميلادها وهى من أشهر الفنانات المصريات فى الوطن العربي بسبب جمالها اللافت وأعمالها غير الفنية المميزة، ويعد شعر شريهان الطويل أهم ما يميزها ، فما السر؟


يدفي الجسم ويحمي الأسنان.. هاني الناظر يكشف فوائد خارقة لعادة رخيصة


نصح الدكتور هانى الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، بالإكثار من شرب الماء الدافئ خاصة في الشتاء لأنه يحقق فوائد صحية عظيمة ، وهى: 

 

الصحة المراة نشرة الصحة والمرأة نشرة المرأة والصحة المونديال أدوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار سعر الذهب اليوم في مصر والجرام يخسر 175 جنيها

سعر الذهب اليوم يواصل الانهيار.. والجرام يخسر 225 جنيها

ملثم وبموتوسيكل.. كاميرات داخلية وخارجية بمكتب محامي كرداسة تكشف مفاجأة

أسعار الذهب تتراجع بعنف.. وعيار 21 ينخفض 200 جنيه دفعة واحد اليوم

تراجع 225 جنيها.. إلى أين سيتجه سعر الذهب في مصر الفترة المقبلة؟

خلصوا عليه وهربوا.. اللقطات الأولى من مسرح حادث مقتل محامي الجيزة

ملثمون فتحوا عليه النار.. كواليس مقتل محامي داخل مكتبه في الجيزة

التموين تستقبل طلبات إضافة المواليد بهذه الشروط .. 7 فئات تستحق الدعم

موضوعات متعلقة

يدفي الجسم ويحمي الأسنان.. هاني الناظر يكشف فوائد خارقة لشرب الماء الدافئ

الأقوى.. دراسة جديدة تكشف خبايا عن الرجل القصير

أول منتخب عربي يصعد لربع نهائي المونديال.. جمال شعبان يهنئ المغرب

حافظ على حياتك .. اعرف أسباب السكتة الدماغية وتجنبها

سبب غير متوقع لـ آلام القدمين | اكتشفه

تسبب الموت والشلل .. اكتشف أعراض السكتة الدماغية

فى عيد ميلادها .. سر شعر شريهان الطويل

تحذير.. لا تستخدم هذه الأدوية في إنقاص الوزن تسبب كوارث صحية

ترشيحاتنا

القصة الكاملة لحريق شقة المنتزه في الإسكندرية

شاهدها الآن قبل الاختفاء ... الحشد النجمي الأخوات السبع ترافق القمر

بـ 30 ألف جنيه .. اشتري أرخص سيارة SUV في مصر

قضايا نفقة وانتقام.. تحديد هوية المتهم بقتل محامي كرداسة بوابل من الرصاص

أغرب قضية نسب في إسرائيل.. 6 نساء يتصارعن على مولود

ظاهرة فلكية نادرة.. القمر يتعامد على الكعبة المشرفة في مشهد رائع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة تداول فولتارين مغشوش في الأسواق .. وبهذه العلامات تكشفه

بطل يأكل أو يتحرك.. مرض نادر يفتك بجسد الطفل آدم وأسرته تستغيث

يدفي الجسم ويحمي الأسنان.. هاني الناظر يكشف فوائد خارقة لشرب الماء الدافئ

أول منتخب عربي يصعد لربع نهائي المونديال.. جمال شعبان يهنئ المغرب

فيديو

جموح الذهب.. شركات ومحلات تدرس وقف البيع والشعبة تعلق

دولاب مخدرات.. تفاصيل غلق صيدلية العجوزة الشهيرة

المغرب وإسبانيا.. أسود الأطلسي تمزق هيبة الماتادور في كأس العالم

تنبأ بالمستقبل بشكل مخيف.. نوستراداموس الحي يتوقع طرفي نهائي مونديال قطر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ