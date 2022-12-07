نشرة المرأة والصحة| أدوية شائعة لإنقاص الوزن تسبب كوارث صحية .. وهاني الناظر يكشف عادة رخيصة تحمي الأسنان وتمنع برودة الشتاء

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة والمتنوعة في مجالي المرأة والصحة على مدار الساعات الماضية، كان أبرزها:



الأقوى.. دراسة جديدة تكشف خبايا عن الرجل القصير

كشفت صحيفة ديلي ميل أن الرجل القصير يمتلك ميول نفسية تساعده على الظهور بشكل أقوى على الرغم من قصر قامته وهو لايخجل من الظهور فى المناسبات الاجتماعية كما يعتقد البعض.

تحذير.. لا تستخدم هذه الأدوية في إنقاص الوزن تسبب كوارث صحية



حذرت هيئة الدواء المصرية الأصحاء من استعمال أدوية إنقاص الوزن المخصصة لعلاج مرضى السكري حيث أنه له مضاعفات خطيرة عليهم وأهمها …



أول منتخب عربي يصعد لربع نهائي المونديال.. جمال شعبان يهنئ المغرب



أثار خبر فوز منتخب المغرب فى المونديال فرحة كبيرة للعرب ورواد مواقع التواصل الاجتماعى والتأهل للدور الربع النهائي بعد تمكنه من الفوز على فريق أسبانيا وفى هذا الإطار قال دكتور جمال شعبان ….



فى عيد ميلادها .. سر شعر شريهان الطويل



احتفلت النجمة شريهان يوم 6 ديسمبر بعيد ميلادها وهى من أشهر الفنانات المصريات فى الوطن العربي بسبب جمالها اللافت وأعمالها غير الفنية المميزة، ويعد شعر شريهان الطويل أهم ما يميزها ، فما السر؟



يدفي الجسم ويحمي الأسنان.. هاني الناظر يكشف فوائد خارقة لعادة رخيصة



نصح الدكتور هانى الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، بالإكثار من شرب الماء الدافئ خاصة في الشتاء لأنه يحقق فوائد صحية عظيمة ، وهى: