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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

آية وحوش: فيلم بنات عبدالرحمن يعكس أشياء حقيقية تحدث بالمجتمع.. فيديو

صبا مبارك وشقيقتها
صبا مبارك وشقيقتها آية وحوش

أكدت آية وحوش شقيقة، النجمة الأردنية صبا مبارك، أن فيلم بنات عبد الرحمن، يحكى تفاصيل هامة، وأشياء تعتبر حقيقية تحدث بالمجتمع.

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وقالت صبا مبارك، أن شقيقتها آية مميزة فى الإنتاج، موضحة أن شقيقتها قامت بإنتاج تلفزيوني من قبل، ولكن لأول مرة تنتج سينما.

وأضافت صبا مبارك، خلال حوارها ببرنامج صاحبة السعادة، المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية إسعاد يونس، أن الخلافات فى الفيلم الأخير كان بسبب الأمور المادية.

وعادت آية للحديث، وقالت إنها من برج الأسد وصبا من برج الحمل، وعيوب شقيقتها صبا، تتلخص فى الإنسانية المرتفع، التى تتسبب فى ضياع الأموال.

ولفتت إلى أن صبا منفعلة، من الصغر، و الأشياء التى تريدها تريدها فى الحال، بدون تفكير، وبناخد صبا على اد عقلها، وبتيجي بالكلام.

آية وحوش صبا مبارك بنات عبد الرحمن صاحبة السعادة اسعاد يونس

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