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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طقس اليوم.. الأرصاد: سقوط أمطار خفيفة.. ونشاط للرياح على هذه المناطق

الطقس اليوم
الطقس اليوم

قال خبراء هيئة الأرصاد الجوية إن الطقس اليوم  الأربعاء متوقع أن يكون خريفياً مائلاً للبرودة في الصباح الباكر ، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس مائل للبرودة في أول الليل بارد في آخره على أغلب الأنحاء.


وأشار خبراء هيئة الأرصاد الجوية إلي أن الطقس اليوم الأربعاء سيشهد  شبورة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد، مشيرين الي أنه ستنشط رياح على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.

وأفاد خبراء الأرصاد أن الطقس اليوم متوقع وجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

منها القاهرة.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على تلك المناطق

الأرصاد: أجواء خريفية مستقرة على مختلف الأنحاء

الطقس اليوم

وفيما يلي بيان الطقس اليوم المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 22 15
العاصمة الإدارية 22 14
6 أكتوبر 22 14
بنهــــا 22 15
دمنهور 22 14
كفر الشيخ 22 14
المنصورة 23 14
دمياط 22 15
بورسعيد 22 15
الإسماعيلية 22 13
السويس 23 15
الزقازيق 23 14
شبين الكوم 23 14
طنطا 22 14 
شلاتين 27 19
الإسكندرية 23 14
العلمين الجديدة 23 14
وادي النطرون 22 15
مطروح 22 14
السلوم 23 11
سيوة 22 12
العريش 22 14
رفح 21 14
الطور 24 17
كاترين 16 5
رأس سدر 23 16
نخل 19 7
طابا 21 14
نويبع 23 14
حلايب 25 20
شرم الشيخ 25 17
الغردقة 25 17
مرسى علم 26 17
الفيوم 22 14
بني سويف 22 13
المنيا 22 12
أسيوط 23 11
سوهاج 23 12
قنا 23 14
الأقصر 25 14
أسوان 25 13
الوادي الجديد 24 14
أبوسمبل 25 12
أبو رماد 26 20
رأس حدربة 25 19

أما عن درجات الطقس اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة 31 20
المدينة 27 13
الرياض 26 14
المنامة 26 22
أبوظبي 30 20
الدوحة 28 22
الكويت 22 13
دمشق 16 7
بيروت 20 16
عمان 16 8
القدس 16 9
غزة 20 14
بغداد 20 8
مسقط 27 21
صنعاء 25 6
الخرطوم 32 18
طرابلس 23 14
تونس 21 12
الجزائر 17 10
الرباط 22 13
نواكشوط 31 21

وفيما يلي بيان الطقس اليوم المتوقع على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 11 1
إسطنبول 13 8
إسلام آباد 23 6
نيودلهي 24 10
جاكرتا 32 24
بكين 5 4 -
كوالالمبور 32 23
طوكيو 13 4
أثينا 16 13
روما 17 9
باريس 6 1
مدريد 12 6
برلين 3 1
لندن 4 2 -
مونتريال 8 1
موسكو 7 - 10-
نيويورك 15 9
واشنطن 16 10
أديس أبابا 25 8

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