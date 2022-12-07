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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمن يطلق الغاز.. اشتباكات بين مشجعي منتخب المغرب وشرطة بلجيكا| فيديو

صدى البلد

خرج الآلاف من المشجعين المغاربة إلى شوارع بروكسل، أمس الثلاثاء، للاحتفال بفوز منتخبهم على إسبانيا في كأس العالم 2022 بقطر، مما أدى إلى اشتباكات عنيفة مع الشرطة البلجيكية.

ووفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، فبعد فترة وجيزة من انتهاء المباراة، خرجت مئات السيارات التي تحمل الأعلام المغربية إلى شوارع بروكسل، موطن شتات مغربي كبير.

وأظهر مقطع فيديو متداول، احتفال المشجعين المغاربة في بلجيكا، بمهاجمة سيارات الشرطة

وتجمع المشجعون الشباب في منطقة بوليفارد موريس ليمونييه، محاطين بالشرطة بمعدات خاصة، لتندلع اشتباكات بينهما.

وأضرم المشجعون النار في مقالب القمامة وبدأوا في بناء حواجز مرتجلة، فيما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق الحشد.

وكانت شرطة بروكسل قد زادت بشكل كبير من وجودها في شوارع المدينة الثلاثاء بعد اشتباكات في 27 نوفمبر بعد أن هزم المغرب بلجيكا في كأس العالم.

ووفقا للتقارير، ألقي القبض على ما لا يقل عن 11 شخصا في بروكسل و10 آخرين في مدينة أنتويرب الساحلية بسبب الاشتباكات.

وتقدم المغرب يوم الثلاثاء إلى الدور ربع النهائي في كأس العالم لكرة القدم 2022 لأول مرة في تاريخ البلاد بعد فوزه على إسبانيا بركلات الترجيح. وسيواجه المنتخب المغربي البرتغال يوم السبت.

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