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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علامات تشير إلى إصابتك بنوبة قلبية وأنت لا تعرف

النوبة القلبية
النوبة القلبية

تحدث النوبة القلبية عندما يتم منع إمداد القلب بالدم، غالبًا بسبب الجلطة. من أكثر علامات النوبة القلبية شيوعًا ومعروفة على نطاق واسع ألم الصدر، والذي يتسم بالشعور بالضغط أو الضيق أو الانضغاط في صدرك. يبدأ هذا الإحساس عادة في منتصف صدرك ويمكن أن ينتقل إلى أجزاء أخرى من الجسم، مثل الرقبة والفك والأذنين والذراعين أو الرسغين.

ومع ذلك، فإن ألم الصدر ليس هو العَرَض الوحيد للإصابة بنوبة قلبية، وفي بعض الأحيان قد يعاني الناس من علامات أكثر اعتدالًا وأقل وضوحًا قد لا تصيبهم على الفور كنوبة قلبية.

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علامات أقل وضوحًا للنوبات القلبية التي يجب أن يكون الناس على دراية بها. بعض هذه تشمل:

الشعور بالمرض

شحوب الجلد

الشعور بتوعك بشكل عام

الشعور بالتعرق والحر

ألم في الرقبة والفك والظهر وأسفل الذراع اليسرى أو أسفل الذراعين

ضيق أو قلق

ضيق في التنفس

الدوخة

قد تختلف الأعراض الشائعة المصاحبة للنوبات القلبية لدى الرجال والنساء. تقل احتمالية شعور النساء بألم في الصدر بشكل طفيف مقارنة بالرجال، كما أنهن أكثر عرضة للإصابة بالعلامات السابقة للنوبة القلبية هوي حالة طبية طارئة ويجب عليك طلب  سيارة إسعاف على الفور إذا تعرضت أنت أو أي شخص من حولك لنوبة قلبية.

ألم الصدر نوبة قلبية شحوب الجلد الشعور بالتعرق ضيق فى التنفس الدوخة

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