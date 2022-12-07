عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في مونتريال

الشرطة الكندية: عملية تأمين مؤتمر الأمم المتحدة حول التنوع البيولوجي الأكبر منذ 20عامًا

مؤتمر الأمم المتحدة
مؤتمر الأمم المتحدة حول التنوع البيولوجي

بدأت الشرطة الكندية في مونتريال أكبر عملية لها منذ عقدين، لتأمين فعاليات المؤتمر الخامس عشر للأطراف الذي يهدف إلى تجديد اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، حيث بدأت عملية توافد آلاف الزوار للمشاركة في المؤتمر.
ويتوقع المسئولون حضور أكثر من 10 آلاف شخص، بما في ذلك العلماء وكبار المسؤولين في مدينة مونتريال الكندية.
وقالت شرطة الخيالة الملكية الكندية، المكلفة بتوفير الأمن لكبار الشخصيات الأجنبية وكبار المسؤولين، إن العملية في مونتريال ستكون الأكبر منذ 20 عامًا، على الرغم من أنها تتطلب عادةً أكثر من عام للتخطيط لأحداث من نفس الحجم، إلا أنه لم يتم منح شرطة الخيالة الكندية سوى بضعة أشهر.
يشار إلى أن كندا وافقت على استضافة مؤتمر الأطراف الخامس عشر بناءً على طلب من الأمم المتحدة، فالمؤتمر الحالي كان من المقرر عقده في مدينة كونمينج الصينية في عام 2020، لكن تم تأجيله بسبب جائحة كوفيد-19.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار سعر الذهب اليوم في مصر والجرام يخسر 175 جنيها

سعر الذهب اليوم يواصل الانهيار.. والجرام يخسر 225 جنيها

تراجع 225 جنيها.. إلى أين سيتجه سعر الذهب في مصر الفترة المقبلة؟

أسعار الذهب تتراجع بعنف.. وعيار 21 ينخفض 200 جنيه دفعة واحد اليوم

التموين تستقبل طلبات إضافة المواليد بهذه الشروط .. 7 فئات تستحق الدعم

خلصوا عليه وهربوا.. اللقطات الأولى من مسرح حادث مقتل محامي الجيزة

ملثمون فتحوا عليه النار.. كواليس مقتل محامي داخل مكتبه في الجيزة

ملثم وبموتوسيكل.. كاميرات داخلية وخارجية بمكتب محامي كرداسة تكشف مفاجأة

ترشيحاتنا

الرئيس الصيني يتوجه إلى السعودية اليوم.. ما فحوى الزيارة؟

اشتر منزل واحصل على سيارة تيسلا هدية.. اعرف التفاصيل

مشاجرة في البرلمان التركي وإصابة أحد النواب| فيديو

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 7-12-2022

رضا عبدالعال: رونالدو «عالة» على البرتغال وأتمنى مشاركته أساسيًا أمام المغرب

اليوم.. انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثاني عشر للاتحاد العربي للتنمية المستدامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات تشير إلى إصابتك بنوبة قلبية وأنت لا تعرف

5 علامات محتملة على إصابتك بكورونا بعد التطعيم.. انتبه للرابعة

اتحكمي في أكلك .. مضغ هذه العشبة أقوى من أدوية سد الشهية

ماذا يحدث للجسم عند تناول اليوسفي .. إليك الفوائد والأضرار

فيديو

جموح الذهب.. شركات ومحلات تدرس وقف البيع والشعبة تعلق

دولاب مخدرات.. تفاصيل غلق صيدلية العجوزة الشهيرة

المغرب وإسبانيا.. أسود الأطلسي تمزق هيبة الماتادور في كأس العالم

تنبأ بالمستقبل بشكل مخيف.. نوستراداموس الحي يتوقع طرفي نهائي مونديال قطر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ