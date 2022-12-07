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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قال الناس كلمتهم.. أول تعليق لـ وارنوك الفائز بجولة الإعادة في جورجيا

صدى البلد

شكر السيناتور الديمقراطي رافائيل وارنوك أنصاره في خطاب النصر الذي ألقاه عقب إعادة انتخابه عن ولاية جورجيا الأمريكية، قائلاً: "لقد تحدث الناس".

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أضاف وارنوك خلال كلمته له أمام حشد من أنصاره "أشكركم من أعماق قلبي ولله المجد على الأشياء العظيمة التي صنعها".

وأشار "الآن وبعد حملة شاقة إنه لشرف لي أن أنطق بأقوى كلمات في الديمقراطية: لقد قال الناس كلمتهم".

وحصل وارنوك على 50.7 بالمئة من الأصوات، بينما نال منافسه ووكر على 49.3 بالمئة، في الفصل الأخير من الانتخابات التشريعية لمنتصف الولاية الرئاسية والدورة الثانية من انتخابات جورجيا.

تهنئة هاريس

من جانبها، هنأت نائبة الرئيس كامالا هاريس السيناتور رافائيل وارنوك، قائلة عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر": "قال الناخبون في جورجيا إنهم يريدون عضوًا في مجلس الشيوخ يقاتل من أجلهم - وجعلوا ذلك حقيقة واقعة عندما أعادوا انتخاب وارنوك في مجلس الشيوخ الأمريكي. تهانينا يا صديقي".

وكان حزب الرئيس الأمريكي جو بايدن فاز بمقعد إضافي في مجلس الشيوخ، الأربعاء، بعدما تمكن السيناتور الديمقراطي، رافائيل وارنوك، من الاحتفاظ بمقعده عن ولاية جورجيا، وفقاً لتقديرات وسائل إعلام.

وحسب وكالة “فرانس برس”، فاز السيناتور المنتهية ولايته على المرشح الجمهوري هيرشل ووكر المدعوم من الرئيس السابق دونالد ترامب. 

ويعزز هذا الانتصار الأغلبية الضئيلة للغاية التي يتمتع بها الديمقراطيون في مجلس الشيوخ، مما سيسمح للرئيس بقدر أكبر من التأثير في اللجان البرلمانية الأساسية.

وكان المرشحان تواجها في انتخابات منتصف الولاية التي جرت في نوفمبر، لكن أيّاً منهما لم يتمكن من حسم النتيجة من الدورة الأولى فكانت هذه الدورة الثانية بينهما. وتسدل هذه الانتخابات الستارة على انتخابات منتصف الولاية الرئاسية.

ولا يغير هذا الفوز ميزان القوى في الكونجرس، حيث تمكن الديمقراطيون من الحفاظ على أغلبيتهم في مجلس الشيوخ والتي خسروها في مجلس النواب لمصلحة الجمهوريين الذين كانوا مع ذلك يأملون بتحقيق فوز أكبر بكثير من ذلك الذي حققوه في النهاية.

السيناتور الديمقراطي جورجيا ولاية جورجيا جو بايدن الكونجرس

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