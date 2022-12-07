خلال زيارة ماكرون للولايات المتحدة.. طريقان لحل النزاع في أوكرانيا |ما هما؟

قالت صحيفة "كوميرسانت"، إنه تمت خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للولايات المتحدة، بلورة مسلكين لحل النزاع في أوكرانيا.

وأضافت الصحيفة في مقالتها: "أعرب ماكرون عن ثقته في ضرورة الحفاظ على الاتصالات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في حين قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه لا بد من وجود شروط معينة لذلك".

ووفقا لمعلومات الصحيفة، يعبر جميع حلفاء كييف، بطريقة أو بأخرى، عن استعدادهم لدعم الأوكرانيين "بقدر ما يتطلب الأمر"، ولكنهم خلال ذلك يعتقدون أنه من الضروري الاستعداد للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في أي لحظة، وكلما بدأت هذه المفاوضات مبكرا، كان ذلك أفضل.

وتابعت الصحيفة: "الغرب ينتظر مفاوضات بين البلدين، لكنه لا يستعجل في البدء بها".

بعد المحادثات مع ماكرون، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لا يخطط لإجراء حوار مع بوتين ، لكنه مستعد له إذا اتخذت روسيا "الخطوات اللازمة لحل الوضع في أوكرانيا".

بدوره، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن واشنطن لا ترى استعداد فلاديمير زيلينسكي للتفاوض على تسوية للنزاع.