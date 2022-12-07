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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

صافولا للأغذية تعقد مسابقة دولية للابتكارات بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

صافولا للأغذية
صافولا للأغذية

أعلن المركز الإقليمي للابتكارات التابع لشركة "صافولا للأغذية"، عن إبرام اتفاقية تعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بهدف تشجيع الباحثين والمبتكرين المصريين على إيجاد بدائل للدهون المستخدمة في الطهي عبر مسابقة (تطوير المنتجات)، والتي تأتي ضمن برنامج الشركة للابتكارات المفتوحة.

يشارك في المسابقة الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية، ضمن لجنة المحكمين، والذين سيقومون بتقييم الأبحاث المشاركة بها.

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وتسعى "صافولا" من خلال المسابقة ، إلى تحديد بدائل جديدة للدهون أكثر استدامة مع المحافظة على نفس خصائص المنتج الأصلي، لا سيما بعد تأثر المحاصيل الزراعية بسبب التغيرات المناخية، مما يتطلب إيجاد بدائل وحلول أكثر وفرة، تراعى كافة الاعتبارات التي وضعتها منظمة الأغذية العالمية وتكون مناسبة من حيث التكلفة. 

من جهته، عبر الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن سعادته بالتعاون المستمر مع صافولا قائلًا: "سعداء بهذا التعاون المتميز مع شركة صافولا للأغذية، عبر مشاركتنا في المسابقة العلمية "تطوير المنتجات"، والتي تهدف إلى تشجيع الأفراد علي اتباع ممارسات صحية ودعم الصناعة الوطنية من خلال ربط البحث العلمي بالصناعة، كما تعمل هذه الشراكة على دعم تعاون الباحثين الشباب مع الجهات المنوطة والاستفادة من خبراتهم المتميزة."

وبدوره، قال سامح حسن، الرئيس التنفيذي لشركة صافولا للأغذية :"من دواعي سرورنا  التعاون  مجددًا مع أكاديمية البحث العلمي في مسابقتنا الجديدة التي تركز على الوصول لحل علمي مبتكر يتمثل في إيجاد بدائل مستدامة  للدهون، وتسعى صافولا من خلال المسابقة نحو تفعيل دورها المجتمعي تجاه عملائها، من خلال تطوير صناعة المنتجات الغذائية لتكون صديقة للبيئة."

وتأتي هذة المسابقة امتدادًا للمسابقة الرسمية التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر الأغذية العالمي في 19 أكتوبر في روما والتابع لمنظمة الفاو، بمقر منظمة الأغذية والزراعة بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ استكمالاً لمجهودات صافولا نحو تنمية روح الابتكار والتطوير لدى الشباب المصري.

بدأت فعاليات المسابقة في أكتوبر الماضي باستقبال طلبات تسجيل المشاركين وستنتهي فعالياتها في يوليو 2023، وتتضمن اشتراطات المسابقة بأن يكون المتقدمون مسجلين كطلاب أو منتسبين رسميًا مع برنامج جامعي يهتم بعلوم وتكنولوجيا الأغذية وعلوم الحياة، حيث يتم اختيار ثلاثة متأهلين في المرحلة النهائية من المسابقة، ويتم الإعلان عنهم في مايو 2023.

 وحددت صافولا جوائز المسابقة، حيث يحصل المركز الأول على جائزة قدرها 10 آلاف دولار، والمركز الثاني 5 آلاف دولار، فيما يحصل المركز الثالث على ألفي دولار.

المركز الاقليمي صافولا للأغذية أكاديمية البحث العلمي بدائل للدهون تطوير المنتجات Jobs Education

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