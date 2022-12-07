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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شروط الحصول على قطعة أرض بالإسكان بنظام الحجز الفورى

صدى البلد

يبدأ الحجز الفورى لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها،  من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وسيتم عرض قطع الأراضي السكنية المتاحة بالطرح الأول، ضمن آلية الطرح الدائم لقطع الأراضي، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز (https://reserve.newcities.gov.eg)، بداية من العاشرة صباح غد الخميس الموافق 8/12/2022.


شروط حجز قطعة أرض بالاسكان

واعلنت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية عد شروط عامة، وتشمل

1- عدم سابقة حصول المتقدم أو زوجه أو أولاده القصر، على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.

2- يُسمح بتخصيص 3 قطع أراضٍ (كحد أقصى) للمتقدم (الزوج / الزوجة) وذلك لقطع الأراضي الأكثر تميزا، بشرط عدم تخصيص قطعة أرض (متوسط – مميزة) أخرى لهم

3- يُسمح بالتخصيص لشخص بصفته وليا على قاصر، وذلك بقطع الأراضي الأكثر تميزاً.

4- أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيا مصري الجنسية.

إجراءات الطرح

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أن إجراءات الطرح، ستتم على عدة خطوات، ومنها ما يلى: سيتم طرح قطع الأراضي السكنية الصغيرة كل 3 أشهر عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة، متضمناً البيانات التفصيلية للقطع المطروحة، وكراسة الطرح.

وستقوم الهيئة بتلقي طلبات الحجز بدءاً من تاريخ طرح القطع، ولمدة شهرين، على أن يتضمن الطلب رقم قطعة الأرض، وتوصيفها، وفقا للنماذج المرفقة بكراسة الشروط، مع إرفاق (إيصال سداد بقيمة جدية الحجز لقطعة الأرض موضوع الطلب والمحدد ببيان الطرح.

ومظروف مالي مغلق يتضمن “عملة السداد في حالة قطع الأراضي الأكثر تميزا – نسبة الاستكمال خلال شهر من الإخطار بالتخصيص لقطع الأراضي المتوسطة والمميزة”).


المناطق المطروح بها الأراضى السكنية  المتميزة والأكثر تميزاً.


1-يشمل الطرح 305 قطع أراض

2- 143 قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزاً بمدن (القاهرة الجديدة – 15 مايو – بدر – أسيوط الجديدة – المنصورة الجديدة)

3- 104 قطع أراض بمحور الأراضي المميزة، بمدن (السادات – الصالحية الجديدة – برج العرب الجديدة)


4- 58 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، بمدينتى (النوبارية الجديدة – العاشر من رمضان).
 

وزارة الاسكان المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية الإسكان الاجتماعي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

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