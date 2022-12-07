تحذير عاجل من هيئة الدواء: المضاد الحيوي ليس خافضا للحرارة​

نشرت هيئة الدواء المصرية ، منشورا توعويا عن الاستخدام الصحيح للمضاد الحيوي.

وأكدت هيئة الدواء أو المضاد الحيوي لا يستخدم كخافض للحرارة، وإن من أكتر صور الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية اعتبارها أدوية خافضة للحرارة، وهذا يكون له تأثير سيء على الصحة بشكل عام، ويؤدي إلى تكون البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية. ​

أشهر الاستخدامات الخاطئة للمضادات الحيوية؟​



-التوقف عن تناول المضاد الحيوي بعد تحسن الأعراض، وقبل المدة التي حددها الطبيب.​

-استخدام جرعة أقل أو أكثر مما يجب.​

-استخدام المضاد الحيوي لفترة أطول مما وصفها الطبيب.​

-استخدام المضاد الحيوي بدون الرجوع لمقدم الرعاية.​

-استخدام المضاد الذي وصف لشخص آخر، أو لحالة أخرى قد أصيبت بنفس الأعراض سابقا.​

-تخزين المضاد واستعماله مرة أخرى.​

-استخدام المضاد الحيوي لعلاج عدوى فيروسية​

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وأكدت هيئة الدواء المصرية على ضرورة تجنب الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية؛ لأنه يؤدي إلى بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية؛ مما يجعل علاج البكتيريا أكثر صعوبة.​

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