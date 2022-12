نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها أول صور من عرض مسرحية سيدتي الجميلة في موسم الرياض ومخرج رمضان كريم يترك التصوير من أجل "جميلة".

شهد مسرح أبو بكر الشدى أول أيام عرض مسرحية " سيدتى الجميلة" المشاركة فى موسم الرياض، وحقق العرض نجاحا كبيرا وتفاعل الجمهور مع أبطاله بشكل كبير.

عرضت أمس الحلقة الأخيرة من مسلسل "إيجار قديم" عبر منصة watch it، كما تعرض اليوم تليفزيونيا عبر قنوات ON و ON drama، ولاقت الحلقة إشادات واسعة من الجمهور الذي شاهدها عبر منصة watch it.

قام المخرج سامح عبد العزيز بترك مسلسل رمضان كريم 2 بعدما أنهى تصوير عدد كبير من المشاهد خلال الفترة الماضية ، وذلك من أجل تولي مهمة إخراج مسلسل جميلة من بطولة ريهام حجاج .

نظم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي جلسة حوارية مع المخرج أندرو دومنيك بعد إنجازه فيلما ⁦Blonde‬ عن قصة الأيقونة السينمائية ونجمة الخمسينات ⁧‫مارلين مونرو‬⁩ والتي قامت بدورها بالفيلم الممثلة آنا دي أرماس.

نشرت الفنانة منة فضالي صورة لها بفستان الزفاف مع الفنان محمد رمضان من كواليس مسلسل جعفر العمدة الذي تلعب فيه دور واحدة من زوجاته، والمقرر عرضه رمضان 2023.

يحضر النجم الهندي ريتيك روشان جلسة حوارية غدا الخميس، ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة، لينضم إلى قائمة طويلة من نجوم المهرجان أبرزهم شارون ستون وآندي جارسيا وفاتح أكين وشاروخان وغيرهم.

تحيي الفنانة إليسا حفلا غنائيا مساء اليوم، بقطر، على هامش فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم، على المسرح الروماني، وتقدم من خلاله مجموعة من أغانيها الشهيرة وسط أجواء المونديال المبهجة، وعقب ساعات من تأهل فريق المغرب إلى دور الربع نهائي.