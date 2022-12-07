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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول صور من عرض مسرحية سيدتي الجميلة في موسم الرياض.. ومخرج رمضان كريم يترك التصوير من أجل "جميلة"

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها أول صور من عرض مسرحية سيدتي الجميلة في موسم الرياض ومخرج رمضان كريم يترك التصوير من أجل "جميلة".

 

صور أول أيام عرض مسرحية سيدتي الجميلة في موسم الرياض

شهد مسرح أبو بكر الشدى أول أيام عرض مسرحية " سيدتى الجميلة" المشاركة فى موسم الرياض، وحقق العرض نجاحا كبيرا وتفاعل الجمهور مع أبطاله بشكل كبير.

 

قبل عرضها تلفزيونيا.. تفاصيل مفاجآت الحلقة الأخيرة من مسلسل إيجار قديم

عرضت أمس الحلقة الأخيرة من مسلسل "إيجار قديم" عبر منصة watch it، كما تعرض اليوم تليفزيونيا عبر قنوات ON و ON drama، ولاقت الحلقة إشادات واسعة من الجمهور الذي شاهدها عبر منصة watch it. 

 

قبل الانتهاء من تصويره.. مخرج رمضان كريم 2 يتركه من أجل جميلة

قام المخرج سامح عبد العزيز بترك مسلسل رمضان كريم 2 بعدما أنهى تصوير عدد كبير من المشاهد خلال الفترة الماضية ، وذلك من أجل تولي مهمة إخراج مسلسل جميلة من بطولة ريهام حجاج . 

 

تفاصيل ندوة لمخرج فيلم Blonde‬ بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

نظم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي جلسة حوارية مع المخرج أندرو دومنيك بعد إنجازه فيلما ⁦Blonde‬ عن قصة الأيقونة السينمائية ونجمة الخمسينات ⁧‫مارلين مونرو‬⁩ والتي قامت بدورها بالفيلم الممثلة آنا دي أرماس.

 

منة فضالي مع محمد رمضان بفستان زفاف في أحدث ظهور لهما

نشرت الفنانة منة فضالي صورة لها بفستان الزفاف مع الفنان محمد رمضان من كواليس مسلسل جعفر العمدة الذي تلعب فيه دور واحدة من زوجاته، والمقرر عرضه رمضان 2023. 

 

غدا.. جلسة حوارية للنجم الهندي ريتيك روشان ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر

يحضر النجم الهندي ريتيك روشان جلسة حوارية غدا الخميس، ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة، لينضم إلى قائمة طويلة من نجوم المهرجان أبرزهم شارون ستون وآندي جارسيا وفاتح أكين وشاروخان وغيرهم.

 

بعد جدة.. إليسا تحيي حفلا في قطر على هامش كأس العالم

تحيي الفنانة إليسا حفلا غنائيا مساء اليوم، بقطر، على هامش فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم، على المسرح الروماني، وتقدم من خلاله مجموعة من أغانيها الشهيرة وسط أجواء المونديال المبهجة، وعقب ساعات من تأهل فريق المغرب إلى دور الربع نهائي. 

 

سيدتي الجميلة محمد رمضان ريهام حجاج الفنانة منه فضالى سامح عبد العزيز

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