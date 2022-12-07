منة فضالي مع محمد رمضان بفستان زفاف في أحدث ظهور لهما

نشرت الفنانة منة فضالي صورة لها بفستان الزفاف مع الفنان محمد رمضان من كواليس مسلسل جعفر العمدة الذي تلعب فيه دور واحدة من زوجاته، والمقرر عرضه رمضان 2023.

ويعكف فريق عمل المسلسل على تصوير مشاهده منذ فترة في لبنان، وذلك للانتهاء منه قبل دخول شهر رمضان وهي نية منتشرة بين صناع الدراما هذا العام.

مسلسل «جعفر العمدة» بطولة محمد رمضان، إيمان العاصي، زينة، منة فضالي، إخراج محمد سامي، ويجسد محمد رمضان شخصية تدعى العمدة جعفر.

وعن آخر أعمالها الفنية تنتظر منة فضالي عرض مسلسلها الجديد "أفراح إبليس 2" ويشاركها البطولة كل من صابرين، ومحمود عبد المغنى.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة منة فضالي مسرحية عيلة لاسعة جدا من بطولة أحمد زاهر وبناته والفنانة مروة عبدالمنعم.

روجت الفنانة منة فضالي، لمسلسلها الجديد “الونش” عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وأعلنت منة فضالي موعد عرضه على قناة الحياة وأبو ظبي وwatch it، وكتبت: “إبتداء من ٤ ديسمبر مسلسل الونش والله المستعان توكلنا عليك يا رب”.