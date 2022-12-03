تحول مفاجئ فى علاقة شريف منير ومحمد الشرنوبى بمسلسل إيجار قديم

في تحول درامي مفاجئ، بدأت علاقة «رمزي»، الذي يجسده الفنان شريف منير، تتطور وتتحسن مع «طارق» الذي يجسده الفنان محمد الشرنوبي، خلال الحلقات الأخيرة من مسلسل «إيجار قديم»، وبعد أن كانت العلاقة بينهما متوترة طوال الوقت، وخلافاتهما مستمرة كـ«القط والفار» في الحلقات الأولى من المسلسل، بدأت العلاقة تتحسن بشكل كبير، وشعر كل منهما بحب ومودة للآخر، خاصة بعد أن جمعتهما عشرة ومعايشة طويلة في الشقة محل الأزمة بينهما.
وبعد أن وقف طارق «الشرنوبي» بجانب رمزي «شريف منير»، خلال فترة مرضه، وذهابه معه إلى المستشفى، أخذت العلاقة بينهما منحنى جديدا تماما، ليظهر كل منهما المحبة والمودة للآخر، ويكشف مدى خوف كل منهما على الآخر، حتى أن «طارق» بدأ يتقبل نصائح «رمزي» له ويوافق على تدخله في أموره الشخصية من باب النصيحة.
مسلسل «إيجار قديم»
ومن خلال الحلقات الجديدة للمسلسل، يسعى صناعه لنشر قيم وأخلاق حميدة، تسهم في ترسيخ قيمة العلاقة بين الجيران والأصدقاء، وتثبت أن العشرة والعلاقات الإنسانية أبقى من أي خلافات.
وكان صناع مسلسل «إيجار قديم» قد انتهوا من تصوير آخر مشاهد العمل بحضور جميع أبطاله في أحد «لوكيشانات» مدينة أكتوبر، يوم الخميس الماضي، وتصدر المسلسل قائمة الأعلى مشاهدة على منصة «watch it» خلال 5 أسابيع متواصلة، كما يواصل حصد الإشادات من الجمهور والنقاد، لما يحمله من قضية اجتماعية بارزة تشغل شريحة كبيرة في المجتمع المصري وهي قضية الإيجار القديم.
مسلسل «إيجار قديم» بطولة النجم شريف منير، ويشاركه البطولة النجم محمد الشرنوبي، والفنان القدير صلاح عبدالله، وفيدرا، والفنانة القديرة ميمي جمال، وهشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدي، بسمة داود، محمد نشأت، وأسامة عبدالله، والمسلسل تأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبوذكرى بمشاركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
وتدور أحداث مسلسل «إيجار قديم» في إطار اجتماعي لايت، ويعرض على شاشة قنوات «ON» و«ON drama» من السبت إلى الأربعاء، كما يعرض حصريا عبر منصة «watch it»، وينتهي العرض الأول للمسلسل نهاية الأسبوع الجاري.