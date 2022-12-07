صرف 26 ألف جنيه منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة بالمنوفية

صرفت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية ، منح رعاية اجتماعية وصحية لعدد من العمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات المديرية ، وذلك في اطار الاهتمام بتوفير أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والتأمينية لتلك الفئة لإعانتها على مصاعب الحياة اليومية .

وأوضح سعد عبد الحميد مدير المديرية ، انه قام بتسليم شيكات العمالة غير المنتظمة لمستحقيها والتي تمثلت في 6000 جنيه منح زواج ، ومنحة وفاة ١٠ آلاف جنيه لاحد العاملين، ومنحة مولود جديد ٨٠٠٠ جنيه ، فضلاً عن ٢٠٠٠ جنيه رعاية صحية .

وأضاف ، أن المديرية حريصة كل الحرص على تقديم أوجه الرعاية المتكاملة للعمالة غير المنتظمة والعمل على زيادة قاعدة المسجلين من خلال أجهزة التفتيش والإدارة المختصة بالمديرية بمتابعة مواقع العمل المختلفة على أرض الواقع، مشددا على القائمين على الأعمال بتكثيف الجهود وزيادة الأعمال وإنجازها فى اقرب وقت حفاظا على المصالح العامة للعمال وتقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

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