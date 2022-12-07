عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

صرف 26 ألف جنيه منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة بالمنوفية

صدى البلد

صرفت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية ،  منح رعاية اجتماعية وصحية لعدد من العمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات المديرية ، وذلك في اطار الاهتمام بتوفير أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والتأمينية لتلك الفئة لإعانتها على مصاعب الحياة اليومية .

وأوضح سعد عبد الحميد مدير المديرية ، انه قام بتسليم شيكات العمالة غير المنتظمة لمستحقيها والتي تمثلت في 6000 جنيه منح زواج ، ومنحة وفاة ١٠ آلاف جنيه لاحد العاملين، ومنحة مولود جديد  ٨٠٠٠  جنيه ، فضلاً عن ٢٠٠٠ جنيه رعاية صحية .

وأضاف ، أن المديرية حريصة كل الحرص على تقديم أوجه الرعاية المتكاملة للعمالة غير المنتظمة والعمل على زيادة قاعدة المسجلين من خلال أجهزة التفتيش والإدارة المختصة بالمديرية بمتابعة مواقع العمل المختلفة على أرض الواقع، مشددا على القائمين على الأعمال بتكثيف الجهود وزيادة الأعمال وإنجازها فى اقرب وقت حفاظا على المصالح العامة للعمال وتقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

IMG-20221207-WA0116
IMG-20221207-WA0116
IMG-20221207-WA0105
IMG-20221207-WA0105
IMG-20221207-WA0109
IMG-20221207-WA0109
IMG-20221207-WA0115
IMG-20221207-WA0115
IMG-20221207-WA0113
IMG-20221207-WA0113
IMG-20221207-WA0114
IMG-20221207-WA0114
IMG-20221207-WA0099
IMG-20221207-WA0099
IMG-20221207-WA0112
IMG-20221207-WA0112
IMG-20221207-WA0100
IMG-20221207-WA0100
IMG-20221207-WA0101
IMG-20221207-WA0101
IMG-20221207-WA0110
IMG-20221207-WA0110
IMG-20221207-WA0111
IMG-20221207-WA0111
IMG-20221207-WA0108
IMG-20221207-WA0108
IMG-20221207-WA0104
IMG-20221207-WA0104
IMG-20221207-WA0106
IMG-20221207-WA0106
IMG-20221207-WA0102
IMG-20221207-WA0102
IMG-20221207-WA0103
IMG-20221207-WA0103

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 480 جنيهًا.. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

هبوط مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يتراجع 130 جنيها

بعد استقرار دام 5 أيام.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

بعد قفزاته المتتالية.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 7 ديسمبر|فيديو

نزيف حاد.. الجنيه الذهب يخسر أكثر من 1000 جنيه دفعه واحدة 

بعد وفاة تلميذة داخل الفصل.. تعليم أسيوط تتخذ قرارا جديدا ضد مديرة المدرسة والمعلم

الوزراء يوافق على إجراءات لتيسير اشتراطات الحصول على الرخصة الذهبية

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار اليوم.. شاهد تغطية خاصة بصدى البلد

ترشيحاتنا

متهم في قضية قلب النظام ببرلين.. إيطاليا تعلن اعتقال ضابط بالجيش الألماني

مصطفي مدبولي: الحكومة حريصة على التحاور مع المواطنين في جميع الملفات

مدبولى: تم جذب 9 مليارات دولار استثمارات مباشرة العام الماضى

القصة الكاملة للقبض على 25 شخصا خططوا للإطاحة بالحكومة الألمانية وتنصيب أمير

وزير الطاقة الفسطيني: ننهى مفاوضات تطوير حقل غاز غزة مارين ونشكر مصر

مدبولي: أداء البورصة المصرية يشهد شكلا إيجابيا عن الفترة السابقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبطال مسلسل Emily In Paris يحتفلون بالموسم الثالث في باريس| صور

تحضير ارواح .. لعبة منتشرة تهدد حياة الأطفال

بعد حتشبسوت.. أجمل الصور لعرض أزياء dior بجوار الأهرامات

1040 نشاطًا في 890 مدرسة.. نتائج التعاون بين الثقافة والتربية والتعليم

فيديو

مطلعش ممرض.. تفاصيل صادمة في واقعة الـ كانيولا بالمنيا

وقف تسعير الذهب.. صدى البلد ترصد الأسباب والنتائج

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار اليوم.. شاهد تغطية خاصة بصدى البلد

المغرب والبرتغال.. المتأهلون لدور الـ8 ومواعيد المباريات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ