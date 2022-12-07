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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

25 ألف جنيه فقط.. كيف تحجز أرض من الإسكان بموقعزمتميز بأقل تكلفة

صدى البلد

شراء الأراضي أو الوحدات السكنية، أمر يسعى إليه الكثير من المواطنين، إما سعيًا وراء الإستقرار أو الاستثمار، وتلبية لحاجات المصريين، تسعى وزارة الإسكان دائمًا لطرح قطع أراضي سكنية ووحدات مناسبة لجميع مستوياتها بنظام الطرح الدائم.

في بشرى سارة للمواطنين طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قطع أراضي سكنية صغيرة للتخصيص الفوري، بجميع مستوياتها للأفراد، بهدف القضاء على ظاهرة سمسرة الأراضي، فما تفاصيل هذا الطرح؟.

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طرح قطع أراضي سكنية للمواطنين

 أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن الطرح الأول للتخصيص الفوري، لمجموعة من قطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها للأفراد بنظام الطرح الدائم، بهدف القضاء على ظاهرة سمسرة الأراضي، وتسهيلاً على المواطنين الراغبين في بناء مسكنهم، ويأتي هذا الطرح ضمن آلية الطرح الدائم لقطع الأراضي، بداية من العاشرة صباح غد الخميس الموافق 8 / 12/ 2022.

أماكن الأراضي السكنية المطروحة

يشمل الطرح الأول الأراضي السكنية التي طرحتها وزارة الإسكان أمام المواطنين لبناء مسكنهم الخاص 305 قطعة أرض موزعة على المحاور الإسكانية المختلفة، منها: 

  •  143 قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزًا بمدن « القاهرة الجديدة- 15 مايو- بدر- أسيوط الجديدة- المنصورة الجديدة»
  • 104 قطعة أرض بمحور الأراضي المميزة بمدن « السادات- الصالحية الجديدة- برج العرب الجديدة»
  • 58 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة بمدينتي «النوبارية الجديدة- العاشر من رمضان»

كيفية حجز قطع الأراضي السكنية 

ستبدأ إتاحة قطع الأراضي السكنية أمام المواطنين بدء من غدًا الخميس، ولمدة شهرين من خلال الرابط    وبعد تحميل كراسة الشروط لمحور الطرح الذي يرغب المواطن في الحجز به، يقوم الرغب في الحج بإنشاء حساب جديد واستيفاء البيانات المطلوبة منها « الرقم القومي- الاسم من واقع بطاقة الرقم القومي- البريد الإلكتروني- رقم المحمول- العنوان الحالي»

بعد أن يقوم الراغب في ملئ البيانات المطلوبة، يقوم باختيار المحور والمدينة المراد الحجز بها، واختيار الموقع والضغط على كلمة تفاصيل، ليظهر بعد ذلك قائمة بجميع قطع الأراضي المتاحة، ومن ثم يقوم باستكمال باقي اجراءات الحجز الموضحة تفصيلاً بالموقع منها « إدراج عملة السداد لباقي ثمن الأرض بالنسبة لقطع الأراضي الأكثر تميزًا- إدراج نسبة الاستكمال لباقي ثمن الأرض لمحاور قطع الأراضي المميزة والمتوسطة».

مقدم جدية حجز بداية من 25 ألف جنيه 

يُقدم الراغب في شراء قطع الأرض السكنية، بعد الحجز قيمة جدية محددة لكل محور والتي يبلغ قيمتها: 

  • 350 ألف جنيه لقطع الأراضي الأكثر تميزًا 
  • 100 ألف جنيه لقطع الأراضي المميزة
  • 25 ألف جنيه لقطع الأراضي المتوسطة

وذلك بخلاف مصاريف الدراسة. 

 

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