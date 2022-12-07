تشكيل الأهلي لمواجهة غزل المحلة في الدوري

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي ‏سيخوض مباراة غزل المحلة التي تقام في الخامسة من مساء اليوم على استاد غزل المحلة.

وتأتي المباراة؛ ضمن ‏منافسات الجولة السادسة من منافسات بطولة دوري رابطة الأندية المصرية.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏

حراسة المرمى: محمد الشناوي‏.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وأكرم توفيق وعلي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية وأحمد عبد القادر وبرونو سافيو وكريم فؤاد.

خط الهجوم: بيرسي تاو.‏

ويجلس على دكة البدلاء كلا من:

رامي ربيعة وحسين الشحات وعلي لطفي ومحمد مجدي أفشة ‏وشادي حسين ومحمد شريف وأحمد نبيل كوكا ومحمد هاني ومحمد فخري.‏