تشكيل الأهلي لمواجهة غزل المحلة في الدوري

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي سيخوض مباراة غزل المحلة التي تقام في الخامسة من مساء اليوم على استاد غزل المحلة.
وتأتي المباراة؛ ضمن منافسات الجولة السادسة من منافسات بطولة دوري رابطة الأندية المصرية.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وأكرم توفيق وعلي معلول.
خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية وأحمد عبد القادر وبرونو سافيو وكريم فؤاد.
خط الهجوم: بيرسي تاو.
ويجلس على دكة البدلاء كلا من:
رامي ربيعة وحسين الشحات وعلي لطفي ومحمد مجدي أفشة وشادي حسين ومحمد شريف وأحمد نبيل كوكا ومحمد هاني ومحمد فخري.