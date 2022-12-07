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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

استعدادات لتأمين مباراة الأهلي وغزل المحلة

الاهلى والمحلة
الاهلى والمحلة

أنهى رجال الأمن استعداهم لتأمين مباراة الأهلي وغزل المحلة فى الخامسة مساء اليوم الاربعاء باستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية المكلفة بتأمين اللقاء غرف عمليات لتأمين دخول الجماهير وطاقم التحكيم وممرات اللاعبين وخلق أجواء آمنة للجميع.

وحقق الأهلي الفوز في أول أربع جولات بالمسابقة، ويسعى للعلامة الكاملة، حيث يحتل المارد الأحمر المركز الأول برصيد 12 نقطة بعدما لعب 4 مباريات فاز بهم جميعاً وسجل 8 أهداف وتلقت شباكه هدفين ، في المقابل يحتل غزل المحلة المركز الثانى برصيد 10 نقاط بعدما لعب 4 مباريات فاز في 3 لقاءات وتعادل في مباراة وسجل لاعبيه 6 أهداف وتلقت شباكه هدفين.

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