الرئيس الإيراني الأسبق خاتمي يعلن تأييده للاحتجاجات

أعرب الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي عن تأييده للحركة الاحتجاجية التي أشعلتها وفاة مهسا أميني، واصفا شعارها الأبرز "امرأة، حياة، حرية" بـ"الرائع".

وتهز احتجاجات إيران منذ نحو ثلاثة أشهر اثر وفاة أميني بعد توقيفها بتهمة خرق قواعد اللباس الصارمة المفروضة على المرأة في إيران.

وفي إطار محاولتها للسيطرة عليها، وصفت السلطات الاحتجاجات بأنها "أعمال شغب" تثيرها الولايات المتحدة وحلفاء لها بينها بريطانيا وإسرائيل.

وأعرب خاتمي وهو إصلاحي شغل منصب الرئيس من العام 1997 حتى 2005 لكن المؤسسة الحاكمة أسكتته منذ سنوات، عن تأييده للحركة الاحتجاجية.

ووصف الرئيس الأسبق البالغ 79 عاما شعار "امرأة، حياة، حرية" (أبرز هتاف يردده المحتجون) بأنه "رسالة رائعة تعكس التحرّك باتّجاه مستقبل أفضل".

وقال في بيان أوردته وكالة "إسنا" الإخبارية أمس الثلاثاء، عشية "يوم الطالب" إنه "يجب ألا يتم وضع الحرية والأمن في مواجهة بعضهما البعض".

وأضاف "يجب ألا يداس على الحرية من أجل المحافظة على الأمن.. وينبغي عدم تجاهل الأمن باسم الحرية".

وتحدث خاتمي أيضا ضد توقيف طلاب قادوا الاحتجاجات التي اندلعت في أنحاء إيران منذ وفاة أميني بينما كانت محتجزة في 16 سبتمبر الماضي.

وقال إن فرض القيود "لا يمكن أن يضمن في نهاية المطاف استقرار وأمن الجامعات والمجتمع".