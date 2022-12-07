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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طارق النهري يدخل في نوبة بكاء على الهواء | شاهد

مفيدة شيحة
مفيدة شيحة

تحدثت الإعلامية مفيدة شيحة، عن الفنان طارق النهري، مشيرة إلى أن هذا الفنان له ظروف خاصة بعد أن قضى 10 أعوام في السجن. 

 

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مفيدة شيحة: الست بتعرف تلفت انتباه الرجل بسهولة


وأضافت مفيدة شيحة، في برنامجها الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأربعاء، أن :"مش حاجة سهلة أبدا، إن إنسان فجأة يخسر حريته، ويقضي 10 سنين من حياته، داخل 4 جدران، وتجربة قاسية ميقدرش يعدي منها غير الإنسان القوي اللي عنده عزيمة وإصرار وحب للحياة.


وتابعت مفيدة شيحة، أن الفنان طارق النهري، من 10 سنين تقريبا اتقبض عليه، بتهمة المشاركة في حرق المجمع العلمي عام 2011، ورغم أنه حكم عليه بالمؤبد عام 2019، تم تخفيف الحكم عليه إلى 15 سنة سجن، بعد قبول الطعن المقدم منه عام 2020. 


وأكملت مفيدة شيحة، أن :"طبعا دا كان أول خبر حلو لطارق النهري، لكن الخبر الأجمل واللي كان مفاجأة ليه، هو قرار العفو الرئاسي من الرئيس عبد الفتاح السيسي عنه في يوليو الماضي، ليعود إلى حياته وفنه".

نوبة بكاء 

فيما دخل الفنان طارق النهري، في نوبة بكاء أثناء الحديث عن أول زيارة لقبر والدته بعد الإفراج عنه بعفر رئاسي.


 

مفيدة شيحة طارق النهري اخبار التوك شو عفو رئاسي بكاء

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