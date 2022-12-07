بوتين: الغرب يعتبرنا دولة من الدرجة الثانية والأسلحة المتقدمة للردع

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو ستدافع عن حلفائها بكل الوسائل المتاحة، معتبرًا أن أسلحة بلاده المتقدمة مجرد أداة ردع.

وأضاف بوتين خلال جلسة سنوية لمجلس حقوق الإنسان اليوم الأربعاء، ، أن بلاده لا تمتلك أسلحة نووية تكتيكية في بلدان أخرى على عكس الولايات المتحدة، موضحًا "لدينا أكثر الأسلحة تقدمًا لكن لا نريد أن نلوح باستخدامها".

واشتكى من أن المنظمات الحقوقية الغربية تعتبر روسيا "دولة من الدرجة الثانية وليس لها الحق في الوجود على الإطلاق".

وقال بوتين "هذا ما نتعامل معه.. يمكن أن يكون هناك إجابة واحدة فقط من جانبنا - صراع دائم من أجل مصالحنا الوطنية. سنفعل ذلك بالضبط. ولا ندع أحدًا يعتمد على أي شيء آخر".

وتابع: "نعم سنفعل ذلك بشتى الطرق والوسائل. أولا وقبل كل شيء سنركز بالطبع على الوسائل السلمية، ولكن إذا لم يبق شيء آخر فسوف ندافع عن أنفسنا بكل الوسائل المتاحة لنا".

واتهم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بولندا بالعمل على الاستيلاء على أراض في غرب أوكرانيا.

وقال بوتين، إن “المجموعات القومية في بولندا ترغب في الاستيلاء على الأراضي الغربية لأوكرانيا، وسيحققون ذلك”.