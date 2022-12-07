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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

لمتحدثي اللغات النادرة.. وزارة السياحة والآثار تعقد امتحانا للمتقدمين لمهنة الإرشاد

صدى البلد

تقوم وزارة السياحة والآثار، على مدار هذا الأسبوع وحتى غداً الموافق 8 ديسمبر الجاري، بعقد امتحان للإرشاد السياحي للسادة المتقدمين لمزاولة مهنة الإرشاد السياحي الذين يجيدون بعض اللغات النادرة والتي لا يتوافر عدد كاف من مرشديها لتغطية احتياجات السوق السياحي المصري وبما يتماشى مع استراتيجية الوزارة نحو استقطاب أسواق سياحية جديدة بجانب الأسواق التقليدية.

ويعقد الامتحان برئاسة الأستاذة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، ويشارك بلجنة الامتحان الأستاذ الدكتور على عمر نائب رئيس جامعه حلوان الأسبق، والأستاذ الدكتور حازم عطية عميد كليه السياحة والفنادق بجامعة حلوان الأسبق ومحافظ الفيوم الأسبق، بالإضافة إلى نخبة من كبار الأساتذة المتخصصين في اللغات الأجنبية والآثار والإرشاد السياحي ببعض الجامعات المصرية، كما تم الاستعانة بمتخصصين من بعض السفارات الأجنبية للغات التي لا يتوافر أساتذة متخصصين فيها.

ومن جانبها، أشارت السيدة ساميه سامي إلى أنه قد تقدم للامتحان عدد 98 متقدم ممن يجيدون عدد من اللغات النادرة من بينها اللغات (الكورية، المجرية، الصربية، التشيكية، الهولندية، الإندونيسية، الفنلندية)، وأن الامتحان يتضمن تقييم اللغة الأجنبية وكافة فروع التاريخ والآثار الفرعوني واليوناني والروماني والقبطي والإسلامي.

وأوضحت أنه قد تقرر عقد الامتحان هذا العام، لأول مرة، على مرحلتين للتيسير على السادة الراغبين في مزاولة مهنة الإرشاد السياحي، وأنه من المقرر عقد امتحان آخر خلال شهر أبريل المقبل للعمل على زيادة عدد مرشدي اللغات النادرة.

وأضافت أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بالمرشدين السياحيين باعتبارهم أحد أهم العناصر البشرية العاملة في القطاع السياحي والتي لها بالغ الأثر على التجربة السياحية بالمقصد السياحي المصري وتؤثر على رواج الحركة السياحية لمصر حيث يعتبروا بمثابه سفراء لمصر وخاصة في ظل قدرتهم على إبراز المقومات المختلفة التي يتميز بها المقصد السياحى المصرى وتسليط الضوء على الحضارة والتاريخ المصرى العريق.
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وزارة السياحة والآثار

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السياحة والاثار امتحان للإرشاد السياحي السوق السياحى مصر وزارة السياحة وزارة السياحة والآثار

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