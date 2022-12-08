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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تناول 40 ألف قرص مخدر! ..قصة رجل بريطاني تثير الجدل|فيديوجراف

صدى البلد

أثارت قصة تناول رجل بريطاني 40 ألف قرص مخدر حالة من الاندهاش والجدل حول مصيره الصحي، فما حدث مع البريطاني صاحب الـ 37 عاما. 

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، فإن الرجل البريطاني الذي أطلق عليها اسم مستعار “أ” ظل يتناول  25 حبة مخدر يوميا لمدة 9 سنوات.

وعندما قرر الرجل البريطاني التوقف عن تناول المخدر الذي لم يمتنع عنه لمدة 9 سنوات كامليين أصيب بحالة شلل تام في الحركة لعدة أسابيع. 

وأصيب الرجل من سَري‏، مقاطعة إنجليزية في الجنوب الشرقي من إنجلترا، بسبب تناوله للمخدر بعدة آثار سلبية وصحية وخيمة، شملت معاناته من: "الاكتئاب والقلق ومشاكل في الذاكرة وتصلب العضلات".

وأكد الأطباء أن حالة الرجل البريطاني وثقت في مجالات طبية على مدار سنوات قليلة ماضية، وانتشرت من جديد مؤخرا بعد الإعلان عن أن المخدر الذي استخدمه البريطاني من المتوقع أن يكون علاج واعد وقوي لاضطراب ما بعد الصدمة في مستشفيات الولايات المتحدة في عام 2024م.

رجل بريطاني قرص مخدر أخطر المخدرات المخدرات الأقراص الدوائية المخدرة

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