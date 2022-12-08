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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سعاد متغيبة عن منزلها بالإسكندرية في ظروف غامضة وأسرتها تناشد أهل الخير

صدى البلد

استغاث والد الطالبة “ سعاد صلاح ابو عيشه  ” ، في رسالة إلى خدمة "بين الناس" التي يقدمها موقع "صدى البلد"، بسبب تغيب ابنته عن المنزل بمحافظة الإسكندرية ، منذ 3 أيام في ظروف غامضة.

 

وقال الأب  في رسالته: “ تغيبت ابنتي  سعاد صلاح ابو عيشه ، البالغة من العمر 15عاماً عن المنزل بمحافظة الاسكندرية ، وذلك فى ظروف غامضة، خرجت منذ 3 أيام،  يوم الاثنين الموافق 5/ 12/ 2022  ، من الساعه واحده بعد الظهر راحت درسها في منطقة المنشية ومرجعتش لحد دلوقتي وتم غلق الهاتف ولم نستطع الوصول اليها ولم تعد حتى الآن .

 

وأضاف: ساعدونا بالله عليكم واعتبروها ابنتكم، بحثنا عنها في كل مكان ولم نصل إليها، أتمنى من أهل الخير يكون رجوعها لينا ولأهلها على إيديكم.. أرجوكم انشروا صورتها حتى نتمكن من الوصول إليها، رأفة بحال والدتها المريضة التي كاد قلبها أن ينفطر على غيابها”.

 

وطالب الأب كل من يتعرف على صورتها بالتواصل معهم على الأرقام الآتية:

01212239414
او01204987453

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

 

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محافظة الاسكندرية اهل الخير ظروف غامضة منطقة المنشية لم تعد حتى الآن

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