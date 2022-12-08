جامعة القاهرة تنهى بطولة تنس الطاولة.. اليوم

أعلنت إدارة رعاية شباب جامعة القاهرة ، عن نهاية فعاليات بطولة الجامعات المصرية الخمسون ( دورة الشهيد الرفاعي ال ٥٠) للألعاب الفردية والجماعية للعام الجامعي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ ، اليوم الخميس .



والتي تنظمها إدارة النشاط الرياضي بجامعة القاهرة بالتعاون مع الإتحاد الرياضي .



وستقام البطولة في الفترة من الثلاثاء ٦ / ١٢ / ٢٠٢٢ وحتى الخميس ٨ / ١٢ / ٢٠٢٢ بملاعب جامعة القاهرة.

وذلك تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة وإشراف الدكتور جمال الشاذلى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و محمد وفيق مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب .

جامعة القاهرة

تشارك جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، في المبادرة العالمية لمكافحة الفساد في مجال التعليم وتمكين الشباب "مبادرة جريس"، وهي المبادرة التي يتبناها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات برئاسة الدكتورة غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ويتم تنفيذها داخل عدد من الجامعات المصرية بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية وبتوجيه من القيادة السياسية المصرية، ومن المقرر أن تستمر أنشطة المبادرة حتى شهر يوليو 2023.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة وضعت خطة لتنفيذ أنشطة مبادرة جريس بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد خلال الفترة من 7-15 ديسمبر 2022، مؤكدًا أن ثقافة نبذ الفساد تحتاج إلى مزيد من التعزيز داخل الجامعات وذلك من خلال دمج مكافحة الفساد في التعليم لكي يصبح الشباب قادة النزاهة في المستقبل.