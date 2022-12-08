برلماني يطالب بتشجيع المصريين بالخارج على زيادة تحويلاتهم من النقد الأجنبي

أكد عبدالفتاح يحيي عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب علي أهمية حث المصريين بالخارج علي زيادة تحويلاتهم من النقد الأجنبي بما يدعم زيادة قيمته، علاوة علي إستمرارية خطي الدولة في تقليل فاتورة الإستيراد من السلع والمنتجات لتقليل الطلب علي العملة الاجنبية وتوفيرها.

أزمة التضخم العالمية

وقال “عبد الفتاح” لـ"صدي البلد"، إن التغييرات الأخيرة لسعر الصرف للدولار الأمريكي كانت أحد التداعيات التي أفرزتها أزمة التضخم العالمية وأيضا الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت بالسلب علي العديد من الدول.

واضاف أن قيمة إحتياطي النقد الأجنبي الحالي التي تملكه الدولة تدل علي أننا ما زلنا في خط الأمان ولا يوجد أي نوع من التخوفات لا سيما بعد تراجع القيمة بالأيام الماضية، معقبا " عشان توفر كل إحتياجاتك خلال فترة الحرب كان لازم يحصل ده ".

واختتم البرلماني حديثه، قائلا : نثق ثقة تامة في القيادة السياسية الواعية لكافة المتغيرات والمستجدات علي الساحة العالمية وتسعي جاهدة للعبور بالدولة إلي منطقة الأمان بشكل دائم.

ومن جانبه قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن هناك خطة لوضع تصور لتوفير العملة الصعبة الفترة القادمة حتى 30 يونيو 2023، مشيرا إلى أن كل الإجراءات ليس بالضرورة الإعلان عنها.