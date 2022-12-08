عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يطالب بتشجيع المصريين بالخارج على زيادة تحويلاتهم من النقد الأجنبي

العملة الاجنبية
العملة الاجنبية

أكد  عبدالفتاح يحيي عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب علي أهمية حث المصريين بالخارج علي زيادة تحويلاتهم من النقد الأجنبي بما يدعم زيادة قيمته، علاوة علي إستمرارية خطي الدولة في تقليل فاتورة الإستيراد من السلع والمنتجات لتقليل الطلب علي العملة الاجنبية وتوفيرها.

 أزمة التضخم العالمية

وقال “عبد الفتاح” لـ"صدي البلد"، إن  التغييرات الأخيرة لسعر الصرف للدولار الأمريكي كانت أحد التداعيات التي أفرزتها أزمة التضخم العالمية وأيضا الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت بالسلب علي العديد من الدول.

واضاف  أن قيمة إحتياطي النقد الأجنبي الحالي التي تملكه الدولة تدل علي أننا ما زلنا في خط الأمان ولا يوجد أي نوع من التخوفات لا سيما بعد تراجع القيمة بالأيام الماضية، معقبا " عشان توفر كل إحتياجاتك خلال فترة الحرب كان لازم يحصل ده ".

 

واختتم البرلماني حديثه، قائلا : نثق ثقة تامة في القيادة السياسية الواعية لكافة المتغيرات والمستجدات علي الساحة العالمية وتسعي جاهدة للعبور بالدولة إلي منطقة الأمان بشكل دائم.

ومن جانبه قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن هناك خطة لوضع تصور لتوفير العملة الصعبة الفترة القادمة حتى 30 يونيو 2023، مشيرا إلى أن كل الإجراءات ليس بالضرورة الإعلان عنها.

القوى العاملة فاتورة الإستيراد المصريين بالخارج القيادة السياسية لجنة القوى العاملة المصريين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار أسعار الذهب.. تعرف على أقل قيمة للمعدن الأصفر

القومي للتأمين الاجتماعي: رفع سن المعاش تدريجيا ليصل لـ 65 عاما

قرار عاجل بمنع دخول العمالة المصرية إلى الكويت .. اعرف الأسباب

2024.. قرار جديد يطبق بالمدارس لأول مرة في تاريخ التعليم المصري

الحق بيع.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال الأسابيع المقبلة.. فيديو

الفرخة بـ10 جنيه وزيت هدية | حكاية بائع دواجن في شبرا الخيمة

قبل مرور 24 ساعة.. القبض على المتهم بقتل بنداري حمدي محامي كرداسة

1700 جنيه.. تراجع حاد لسعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 21

ترشيحاتنا

انهيار أسعار الذهب.. تعرف على أقل قيمة للمعدن الأصفر

أعظم صيغ التسبيح في الليل والنهار .. 5 كلمات تحصد بها ألف حسنة

لا تغيير حاليا.. السعودية تكشف حقيقة فرض رسوم جديدة على العاملين الأجانب

أكثر من 900 جرام..راكب بمطار القاهرة يهرب مشغولات ذهبية مخبأة حول جسمه|صور

شفاء فوري لكل مسحور.. 17 آية رددها 7 مرات على كوب من الماء

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصرى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. فساتين أثارت الجدل لـ مي الغيطي

طريقة عمل كفتة محشية اقتصادية.. بأسهل الخطوات

يؤدي لقطع في النخاع الشوكي وارتجاج بالمخ.. ترند الموت بين طلبة المدارس

سيدة الكشري.. أم يوسف تتجول في الشوارع لبيع الأكل البيتي للعمال|فيديو

فيديو

ما هي لعبة تشارلي وأخطارها .. وتعليق التعليم ..فيديو جراف

Skarone .. كل ما تريد معرفته عن سكاروان متصدر التريند "فيديوجراف"

محاولة للإطاحة بحكومة ألمانيا..تفكيك شبكة واعتقال 25 شخصا وروسيا تنفي علاقتها "فيديوجراف"

حبس وغرامة.. ليلى غفران أمام القضاء بسبب محاميها السابق.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ