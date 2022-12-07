عاجل
أخبار التوك شو..أحمد موسى: السعودية الأولى عالميا في تصدير النفط..وأبومازن: أنا مهدد بالقتل أفعال تعرضك لغرامة 2 مليون جنيه بقانون التأمين الموحد.. تعرف عليها مايكروسوفت تتعاقد على لعبة كول أوف ديوتي لـ 10 سنوات قادمة أخبار التعليم.. تحذير لـ أولياء الأمور بسبب لعبة تشارلي.. ومعهد إدارة المستشفيات بتجارة حلوان يحصل على اعتماد درجات الدكتوراه الأكاديمية.. تفاصيل أخبار الفن| إقبال سوري كبير على حضور فيلم نزوح بمهرجان البحر الأحمر.. كريم محمود عبد العزيز يكشف عن موعد طرح فيلم شلبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نجل عمار الشريعي: والدي كان يمتلك موهبة كبيرة لم أستطع الوصول لها

عمار الشريعي
عمار الشريعي

أكد مراد الشريعي نجل الموسيقار الراحل عمار الشريعي، أنه لم يتجه لـ الموسيقي، مثل والده، موضحًا أن والده كان يمتلك موهبة كبيرة لم يستطع الوصول لها.

txt

غواص في بحر النغم.. أبرز محطات حياة عمار الشريعي بذكرى رحيله

txt

أطفال مدينة دهب يبدعون في الفنون.. فريدة خليفة عمار الشريعي وبيتهوفن.. شاهد

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولي تقيدم الإعلامي يوسف الحسيني، أنه تربي فى بيت موسيقي، ولكن الأمر يحتاج موهبة.

ولفت إلى أن والده كان يؤلف قطع موسيقية من فترة الأبتدائي، وأنه لم يحصل على الموهبة الموسيقية، ولكن اتجه لت الحسابات و الكمبيوتر.

وكشف أنه يرحب بأى فكرة بعرض أى قطعة موسيقي لـ والده فى أى حفلة، أو يكون هناك اقتراح بعمل تعديل، أو تطوير لـ أى شئ.

وأوضح أن رحيل والده كان من 10 سنوات، وأن والده كان لديه الكثير من الأشياء الموسيقية المميزة.

 

عمار الشريعي مراد الشريعي القناة الأولى يوسف الحسيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القومي للتأمين الاجتماعي: رفع سن المعاش تدريجيا ليصل لـ 65 عاما

2024.. قرار جديد يطبق بالمدارس لأول مرة في تاريخ التعليم المصري

الحق بيع.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال الأسابيع المقبلة.. فيديو

قبل مرور 24 ساعة.. القبض على المتهم بقتل بنداري حمدي محامي كرداسة

الفرخة بـ10 جنيه وزيت هدية | حكاية بائع دواجن في شبرا الخيمة

أسعار الذهب بمصر تنخفض خلال الفترة المقبلة .. تفاصيل مهمة

بصورة من مهرجان البحر الأحمر.. حسين فهمي يتجاهل هجوم نجل حسن يوسف

رسميا.. تحرك عاجل من برلمان المكسيك ضد ميسي

ترشيحاتنا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 8 ديسمبر 2022 .. مشاكل مالية تواجه هؤلاء

جايله عرض فرنسي | إعلامي : الزمالك يفسخ عقده مع زكريا الوردي

ميدو: جدول الترتيب وراء خسارة غزل المحلة من الأهلي

ميدو: برونو سافيو انسجم مع أجواء الأهلي

تعرف على مكاسب الأهلي من مباراة غزل المحلة

بعد اعتماد الميزانية .. قرارات عاجلة من مجلس الوزراء السعودي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيرين رضا تستعرض جمالها في حفل عشاء مجلة GQ

خاص| ساكن إيجار جديد.. قصة حياة سبايدرمان في مصر ورحلته من الطفولة للمعاش

تشبه ملابس الباليه.. ابنة انتصار تثير الجدل بإطلالة جريئة

حركة تفعلها بأنفك تقضي علي الزكام فورا

فيديو

ما هي لعبة تشارلي وأخطارها .. وتعليق التعليم ..فيديو جراف

Skarone .. كل ما تريد معرفته عن سكاروان متصدر التريند "فيديوجراف"

محاولة للإطاحة بحكومة ألمانيا..تفكيك شبكة واعتقال 25 شخصا وروسيا تنفي علاقتها "فيديوجراف"

حبس وغرامة.. ليلى غفران أمام القضاء بسبب محاميها السابق.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ