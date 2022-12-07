نجل عمار الشريعي: والدي كان يمتلك موهبة كبيرة لم أستطع الوصول لها

أكد مراد الشريعي نجل الموسيقار الراحل عمار الشريعي، أنه لم يتجه لـ الموسيقي، مثل والده، موضحًا أن والده كان يمتلك موهبة كبيرة لم يستطع الوصول لها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولي تقيدم الإعلامي يوسف الحسيني، أنه تربي فى بيت موسيقي، ولكن الأمر يحتاج موهبة.

ولفت إلى أن والده كان يؤلف قطع موسيقية من فترة الأبتدائي، وأنه لم يحصل على الموهبة الموسيقية، ولكن اتجه لت الحسابات و الكمبيوتر.

وكشف أنه يرحب بأى فكرة بعرض أى قطعة موسيقي لـ والده فى أى حفلة، أو يكون هناك اقتراح بعمل تعديل، أو تطوير لـ أى شئ.

وأوضح أن رحيل والده كان من 10 سنوات، وأن والده كان لديه الكثير من الأشياء الموسيقية المميزة.