في عيد ميلادها.. فساتين أثارت الجدل لـ مي الغيطي

يصادف اليوم 8 ديسمبر عيد ميلاد الفنانة الشابة مي الغيطي و التي أتمت عامها الـ 24.

تحرص دوما الفنانة الشابة مي الغيطي على مشاركة متابعيها و جمهورها بأبرز الصور وجلسات التصوير التي تخضع لها مما كشف عن ذوقها الغريب و الغير تقليدي في أختيار الأزياء.



تظهر مي الغيطي في الكثير من الأحيان بإطلالات غريبة وهو ما يميزها عن غيرها من النجمات، فهي تتمتع بذوق مختلف و غير تقليدي.

تعتمد مي الغيطي على إقتناء الأزياء الجريئة و الملفتة مما يعرضها في بعض الأحيان للهجوم من قبل متابعيها على السوشيال ميديا، بالإضافة إلي ذلك تحرص مي الغيطي دائما على التنوع و التجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة.

تحرص مي الغيطي على تنسيق الحقائب و الأحذية المميزة مع إطلالتها مما يزيد من جاذبيتها وأناقتها ، كما تتزين بالإكسسوارات اللافتة التي تمنحها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد مي الغيطي على تسريحات الشعر و صيحات المكياج الغير تقليدية أيضا ولكنها تبرز جمالها و تزيد من جاذبيتها أيضا.



مي الغيطي

مي الغيطي

مي الغيطي

مي الغيطي

مي الغيطي

مي الغيطي

مي الغيطي

مي الغيطي

مي الغيطي

مي الغيطي