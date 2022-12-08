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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في عيد ميلادها.. فساتين أثارت الجدل لـ مي الغيطي

مي الغيطي
مي الغيطي

يصادف اليوم 8 ديسمبر عيد ميلاد الفنانة الشابة مي الغيطي و التي أتمت عامها الـ 24.
تحرص دوما الفنانة الشابة مي الغيطي على مشاركة متابعيها و جمهورها بأبرز الصور وجلسات التصوير التي تخضع لها مما كشف عن ذوقها الغريب و الغير تقليدي في أختيار الأزياء.

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تظهر مي الغيطي في الكثير من الأحيان بإطلالات غريبة وهو ما يميزها عن غيرها من النجمات، فهي تتمتع بذوق مختلف و غير تقليدي.
تعتمد مي الغيطي على إقتناء الأزياء الجريئة و الملفتة مما يعرضها في بعض الأحيان للهجوم من قبل متابعيها على السوشيال ميديا، بالإضافة إلي ذلك تحرص  مي الغيطي دائما على التنوع و التجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة.
تحرص مي الغيطي على تنسيق الحقائب و الأحذية المميزة مع إطلالتها مما يزيد من جاذبيتها وأناقتها ، كما تتزين بالإكسسوارات اللافتة التي تمنحها إطلالة متكاملة.
ومن الناحية الجمالية، تعتمد مي الغيطي على تسريحات الشعر و صيحات المكياج الغير تقليدية أيضا ولكنها تبرز جمالها و تزيد من جاذبيتها أيضا.
 

مي الغيطي
مي الغيطي
مي الغيطي
مي الغيطي
مي الغيطي
مي الغيطي
مي الغيطي
مي الغيطي
مي الغيطي
مي الغيطي
مي الغيطي
مي الغيطي
مي الغيطي
مي الغيطي
مي الغيطي
مي الغيطي
مي الغيطي
مي الغيطي
مي الغيطي
مي الغيطي
مي الغيطي
مي الغيطي
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