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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مكتبة الإسكندرية تضيئ باللون البرتقالى تأييدا لحملة اتحدوا لدعم المرأة

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

أكدت الدكتورة مروة الوكيل رئيس قطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، أن حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، والتى أقرتها الأمم المتحدة، التي تبدأ فى 25 نوفمبر وتنتهي فى 10 ديسمبر وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

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وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولي تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، أن هناك ندوات و انشطة مع السيدات للحديث عن العنف ذد المرأة.

ولفتت إلى أنه كان هناك وقفة صامتة بالإعلام التى لونها برتقالي، لكى يكون هناك اتحاد لمواجهة العنف ضد المرأة. 

وأشارت إلى أن مكتبة الإسكندرية تم اضائتها باللون البرتقالى دعمًا لحملة اتحدوا لدعم المرأة.

 

مكتبة الاسكندرية الاسكندرية العنف ضد المرأة حقوق الإنسان يوسف الحسيني

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