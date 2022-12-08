عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غلق "ذاكر حسين" بمدينة نصر لتنفيذ أعمال مونوريل العاصمة الإدارية

صدى البلد

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع المونوريل العاصمة الإدارية.

وطبقا للبيان الصادر من وزارة الداخلية فان الأمر يستلزم غلق شارع ذاكر حسين المتجه لميدان إنبى بالوصلة من شارع عبدالله العربى وصولاً لشارع محمد أحمد سليم ، لتنفيذ إنشاء إحدى المحطات الخاصة بمشروع المونوريل.

 التحويلات المرورية

على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال إبتداءً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 6/12/2022 حتى يوم الأربعاء الموافق 28/12/2022 على أن تكون فترة الغلق والأعمال من الساعة 12 صباحاً..وإجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى :

▪ حركة المركبات القادمة من محور عبدالله العربى وترغب السير إتجاه شارع حسين ذاكر:

❖ يتم الدخول يميناً إلى شارع المستشار حافظ ثم الدخول يساراً إتجاه شارع محمد أحمد سليم ثم الدخول يميناً إتجاه شارع ذاكر حسين إتجاه ميدان إنبى .

❖ يتم الدخول يميناً شارع محمد فريد أبوالحديد ثم الدخول يساراً إتجاه شارع محمد أحمد سليم ثم الدخول يميناً إتجاه شارع ذاكر حسين إتجاه ميدان إنبى.

ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

وزارة الداخلية العاصمة الادارية كثافات مرورية المركبات المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القومي للتأمين الاجتماعي: رفع سن المعاش تدريجيا ليصل لـ 65 عاما

2024.. قرار جديد يطبق بالمدارس لأول مرة في تاريخ التعليم المصري

الحق بيع.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال الأسابيع المقبلة.. فيديو

الفرخة بـ10 جنيه وزيت هدية | حكاية بائع دواجن في شبرا الخيمة

قبل مرور 24 ساعة.. القبض على المتهم بقتل بنداري حمدي محامي كرداسة

1700 جنيه.. تراجع حاد لسعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 21

بصورة من مهرجان البحر الأحمر.. حسين فهمي يتجاهل هجوم نجل حسن يوسف

أسعار الذهب بمصر تنخفض خلال الفترة المقبلة .. تفاصيل مهمة

ترشيحاتنا

أكثر من 900 جرام..راكب بمطار القاهرة يهرب مشغولات ذهبية مخبأة حول جسمه|صور

شفاء فوري لكل مسحور.. 17 آية رددها 7 مرات على كوب من الماء

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصرى

خالد عبد العزيز: لم أفكر في الترشح لانتخابات نادي الزمالك.. فيديو

الزمالك ينهي تعاقده مع زكريا الوردي رسميا

تراجع حاد فى أسعار الذهب.. وجرام 21 يسجل 1680 جنيهاً

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كفتة محشية اقتصادية.. بأسهل الخطوات

يؤدي لقطع في النخاع الشوكي وارتجاج بالمخ.. ترند الموت بين طلبة المدارس

سيدة الكشري.. أم يوسف تتجول في الشوارع لبيع الأكل البيتي للعمال|فيديو

بفستان ميتالك.. هيفاء وهبي تثير ضجة بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

ما هي لعبة تشارلي وأخطارها .. وتعليق التعليم ..فيديو جراف

Skarone .. كل ما تريد معرفته عن سكاروان متصدر التريند "فيديوجراف"

محاولة للإطاحة بحكومة ألمانيا..تفكيك شبكة واعتقال 25 شخصا وروسيا تنفي علاقتها "فيديوجراف"

حبس وغرامة.. ليلى غفران أمام القضاء بسبب محاميها السابق.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ