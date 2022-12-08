غلق "ذاكر حسين" بمدينة نصر لتنفيذ أعمال مونوريل العاصمة الإدارية

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع المونوريل العاصمة الإدارية.

وطبقا للبيان الصادر من وزارة الداخلية فان الأمر يستلزم غلق شارع ذاكر حسين المتجه لميدان إنبى بالوصلة من شارع عبدالله العربى وصولاً لشارع محمد أحمد سليم ، لتنفيذ إنشاء إحدى المحطات الخاصة بمشروع المونوريل.

التحويلات المرورية

على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال إبتداءً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 6/12/2022 حتى يوم الأربعاء الموافق 28/12/2022 على أن تكون فترة الغلق والأعمال من الساعة 12 صباحاً..وإجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى :

▪ حركة المركبات القادمة من محور عبدالله العربى وترغب السير إتجاه شارع حسين ذاكر:

❖ يتم الدخول يميناً إلى شارع المستشار حافظ ثم الدخول يساراً إتجاه شارع محمد أحمد سليم ثم الدخول يميناً إتجاه شارع ذاكر حسين إتجاه ميدان إنبى .

❖ يتم الدخول يميناً شارع محمد فريد أبوالحديد ثم الدخول يساراً إتجاه شارع محمد أحمد سليم ثم الدخول يميناً إتجاه شارع ذاكر حسين إتجاه ميدان إنبى.

ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.