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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عفت نصار: التحكيم تراجع في غياب كلاتنبرج..والزمالك يتضرر فنيا من قرارات فيريرا

صدى البلد

 

أكد عفت نصار نجم الزمالك السابق، أن مواجهة الزمالك أمام طلائع الجيش والانتصار الكبير أعاد الهدوء إلى الجماهير البيضاء، مشيرًا إلى أن فيريرا تعرض لانتقادات جماهيرية في المباريات الماضية بسبب عدم الاستعانة بمهاجم صريح في تشكيلة الفريق الأبيض

وقال نصار في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس مع الإعلامي محمد شبانة عبر قناة ETC الفضائية: "الزمالك يمتلك مهاجمين آخرين بخلاف سيف الجزيري، ومنهم سامسون اكينولا، العقوبات المالية على اللاعبين هي الأفضل، لأن الفريق سيتضرر فنيا، في الموسم الماضي كان فيريرا يتخذ قرارات انضباطية لأنه لم يكن مطالب بتحقيق بطولات".

موقف الزمالك

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وأضاف: "هناك بعض القرارات الانضباطية قد تساهم في خسارة الزمالك لنقاط في الدوري مثل واقعة إمام عاشور مؤخرا، بعدما تم ايقافه بسبب صبغ شعره، يجب عدم معاقبة فريق الزمالك، بل فرض عقوبات مالية ضد أي لاعب يتجاوز".

وواصل: "الحكم أحمد الغندور كان قراراته سيئة، أتمنى أن يشاهد الحكام المصريين مباريات كأس العالم، هناك أخطاء واضحة لصالح الزمالك اليوم، أقول لمحمد الحنفي حكم لقاء الأهلي أمام غزل المحلة عليك مشاهدة المباراة مرة آخرى وأن تقوم بتقييم نفسك مجددا، أطالب الحكام بإلغاء ألوان القمصان والعدالة فقط، هذا الأمر ليس له علاقة بانتصار الأهلي الذي كان من الممكن أن يفوز بنتيجة أكبر".

وأتم: " "كلاتنبرج أحدث فارق كبير في وجوده هنا، لكن الفترة الحالية هناك بعض الأخطاء، التحكيم قد يكون متراجع في غيابه عن مصر حاليا".

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