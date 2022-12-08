طلبت أغنية رومانسية.. نانسي عجرم تكشف عن موقف طريف مع طفلة.. فيديو

كشفت الفنانة نانسي عجرم -خلال حفلها الغنائي بموسم الرياض ليلة أمس الأربعاء 7 ديسمبر- عن موقف طريف حدث لها مع طفلة صغيرة، قبل يوم من حفلها بالمملكة العربية السعودية.

وقالت نانسي عجرم، إنها التقت بطفلة صغيرة يبلغ عمرها ما يقرب من 6 سنوات، وأن الطفلة استوقفتها لتطلب منها أغنية «في حاجات»، وهي أغنية رومانسية تحكي عن مشاعر الحب وعدم الاهتمام بالطرف الآخر.

يا جماعة مطلوب بنت صغيرة بين ٤ ل ٦ سنين !

المهنة : ابعثها تحكي مع @NancyAjram و تطلب كل شي بدي ياه .



انتهت حلول الارض الامر متروك للصغار 😂😂😂 #نانسي_عجرم_في_الرياض #نانسي_في_الرياض #نانسي_عجرم https://t.co/qt1WFdBpyx — Douchaqueen (@Douchaqueen) December 7, 2022

أعمال نانسي عجرم

حصدت الفنانة نانسي عجرم، 3 ملايين و750 ألف مشاهدة، مقتربة من الـ4 ملايين، بأحدث أغنية لها «150» بعد يوم واحد فقط من طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وتمكنت نانسى عجرم من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك من خلال أغنيتها الجديدة “150”.

الأغنية حققت أكثر من نصف مليون مشاهدة بعد أن تم طرحها منذ ما يقرب من 3 أيام وهى باللهجة اللبنانية.

وكانت طرحت المطربة اللبنانية “نانسى عجرم”، كليب 150 عبر قناتها الرسمية بموقع اليوتيوب وتعاونت في الكليب مع المخرجة ليلي كنعان والذى تم تصويره فى لبنان بعدد من الأماكن المتفرقة هناك.

وحرصت نانسي عجرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصور جديدة خلال إحيائها حفلا غنائيا في إستاد القاهرة.

أغاني ألبوم نانسي عجرم الجديد

احتفلت الفنانة نانسي عجرم بوصول أحدث أغانيها “سلامات” إلى 10 ملايين مشاهدة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشرت نانسي عجرم صورة لها، مرتدية جامبسوت من اللون البيج، مع نظارة شمس باللون الأسود، تاركة شعرها القصير منسدلا على كتفيها.

وعلقت عجرم على الصورة، كاتبة: “10 ملايين مشاهدة لـ سلامات على اليوتيوب، شكرا على حبكم ودعمكم”.