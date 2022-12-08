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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة المحتكرين

محمود قاسم ، عضو
محمود قاسم ، عضو مجلس النواب

أعلن النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب اتفاقه التام مع تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التى أكد فيها أن جميع السلع الأساسية متوفرة في الأسواق، وأن هناك تنسيقاً مع الغرف بشأن السلع ويتم توفيرها للمواطنين .

وتساءل " قاسم " فى طلب إحاطة قدمها للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية قائلاً : أين الحكومة من الرقابة على الأسواق وظاهرة الارتفاعات الكبيرة والمستمرة فى أسعار مختلف السلع والمنتجات ومواجهة استغلال بعض التجار الجشعين فى احتكار السلع لتعطيش الاسواق ومن اجل رفع الاسعار ؟ 

وقال النائب محمود قاسم إن هناك تفاوتاً فى أسعار العديد من السلع فى نفس اليوم الواحد ومن مكان الى مكان آخر فى نفس التوقيت مؤكداً أن غياب الرقابة هو السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار مؤكداً أن الارتفاعات الكبيرة وغير المبررة فى أسعار حديد التسليح والاسمنت ومختلف أنواع التشييد والبناء كان بسبب احتكار هذه السلع وترك أصحابها يحددون اسعارها على مزاجهم . 

وقال النائب محمود قاسم إن غالبية المحافظين على مستوى الجمهورية غاب دورهم فى الرقابة على الاسواق والاسعار مطالباً من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماع عاجل لمجلس المحافظين يتم فيه إصدار تكليفات واضحة وحاسمة لجميع المحافظين وتكليفهم بترك مكاتبهم والقيام بجولات مفاجئة ومستمرة داخل مختلف الأسواق على مستوى المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى لضبط المخالفين وتطبيق القانون ضدهم بكل حسم وقوة . 

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