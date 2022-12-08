رئيس اقتصادية قناة السويس يتوجه إلى باريس لعرض الفرص الاستثمارية بالمنطقة

في جولة طرق الأبواب الفرنسية..

توجه وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى العاصمة الفرنسية باريس، صباح اليوم، ضمن وفد حكومي رفيع المستوى في بعثة طرق الأبواب الاستثمارية التي تنظمها غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر ،والتي تأتي في إطار احتفالية مرور 30 عاماً على تأسيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، وتأكيداً على عمق العلاقات المصرية الفرنسية التي تمتد لسنوات طويلة في شتى مجالات التعاون.

ويلتقي وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بممثلي كبرى الشركات الفرنسية خلال زيارته لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الاقتصادية والقطاعات الصناعية المستهدف توطينها بموانئ ومناطق الهيئة لا سيما عرض مستجدات الأعمال في مشروعات الوقود الأخضر.

جدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد استقبلت وفداً من ممثلي كبرى الشركات الفرنسية لبحث سبل التعاون بين الجانبين خلال قمة تغير المناخ فضلاً عن زيارتهم لمنطقة السخنة الصناعية وتفقد الميناء وبعض المشروعات الصناعية.