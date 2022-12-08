عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في جولة طرق الأبواب الفرنسية..

رئيس اقتصادية قناة السويس يتوجه إلى باريس لعرض الفرص الاستثمارية بالمنطقة

وليد جمال الدين
وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

توجه  وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى العاصمة الفرنسية باريس، صباح اليوم، ضمن وفد حكومي رفيع المستوى في بعثة طرق الأبواب الاستثمارية التي تنظمها غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر ،والتي تأتي في إطار احتفالية مرور 30 عاماً على تأسيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، وتأكيداً على عمق العلاقات المصرية الفرنسية التي تمتد لسنوات طويلة في شتى مجالات التعاون.

ويلتقي وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بممثلي كبرى الشركات الفرنسية خلال زيارته لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الاقتصادية والقطاعات الصناعية المستهدف توطينها بموانئ ومناطق الهيئة لا سيما عرض مستجدات الأعمال في مشروعات الوقود الأخضر.

جدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد استقبلت وفداً من ممثلي كبرى الشركات الفرنسية لبحث سبل التعاون بين الجانبين خلال قمة تغير المناخ فضلاً عن زيارتهم لمنطقة السخنة الصناعية وتفقد الميناء وبعض المشروعات الصناعية.

قناة السويس اقتصادية لقناة السويس باريس الصناعة الفرنسية وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خسر 400 جنيه.. الذهب يتراجع بقوة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

انهيار أسعار الذهب.. تعرف على أقل قيمة للمعدن الأصفر

أسعار الذهب اليوم الخميس 8 ديسمبر|فيديو

انهيار أسعار الذهب وصعود مفاجئ لـ الدولار عالميا

المالية: مد فترة تسجيل الكيانات الفردية بالفاتورة الإلكترونية حتى 30 أبريل

بعد أسبوع من الاستقرار.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

1700 جنيه.. تراجع حاد لسعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 21

أول تعليق من زكريا الوردي بعد فسخ عقده مع الزمالك رسميا

ترشيحاتنا

محتاج قرصة ودن.. شوبير يهاجم الشناوي بعد أخطاء مباراة الأهلي و المحلة

مفاجأة .. البطاطس تحمي من السرطان وتقلل الآثار الجانبية للعلاج الكيماوي

41 كيلومترا تحت سطح الأرض.. زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب روسيا

القوي العاملة تتفق علي مستويات الأجور خلال عمل السائقين بموسم الحج

الخارجية الروسية: موسكو لن تقدم تنازلات في مفاوضات التوازن الاستراتيجي مع واشنطن

بعد فسخ عقد الوردي.. مصير غامض يطارد سامسون داخل الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش بس الكوارع.. شوربة مهملة تزيد من خصوبة الرجال وعدد الحيوانات المنوية

هل يرتفع سعر حجر الشيشة في المقاهي الشعبية بعد قانون المحال العامة؟

اعرف الفرق بين كورونا والمخلوى والأنفلونزا

سعر إطلالة جورجينا في قطر يثير ضجة على السوشيال ميديا| رقم صادم

فيديو

ما هي لعبة تشارلي وأخطارها .. وتعليق التعليم ..فيديو جراف

Skarone .. كل ما تريد معرفته عن سكاروان متصدر التريند "فيديوجراف"

محاولة للإطاحة بحكومة ألمانيا..تفكيك شبكة واعتقال 25 شخصا وروسيا تنفي علاقتها "فيديوجراف"

حبس وغرامة.. ليلى غفران أمام القضاء بسبب محاميها السابق.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ