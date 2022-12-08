سوق المستعمل.. أوبل ألماني بـ 135 ألف جنيه

يمتلئ سوق السيارات المصري للمستعمل بمختلف إصدارات السيارات، ومن ضمن تلك السيارات أوبل كورسا موديل 2007، وتنتمي الي فئة السيارات السيدان صغيرة الحجم.

وقدمت كورسا لأول مرة في الأسواق عام 1982، ونالت علي شهرة واسعة بين المواطنين المصريين بفضل محركها القوي وتصميمها الشبابي الجذاب .

سيارة أوبل كورسا موديل 2007

مواصفات سيارة أوبل كورسا موديل 2007

تستمد سيارة أوبل كورسا قوتها من محرك 1600 سي سي، مقترن بعلبة تروس مانيوال مكونة من 5 سرعات.

سيارة أوبل كورسا موديل 2007

تمتلك مقصورة سيارة أوبل كورسا موديل 2007 الكثير من التجهيزات منها، تكيف، وزجاج أمام كهربائي، وزجاج خلفي كهربائي، وحامل أكواب أمامي وسطي، وولاعة سجائر، وطفاية سجائر، ومساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، ودرج تخزين إضافي بالتابلوة الأمامي، وفرض مقاعد من الجلد، وإضاءة داخلية للقراءة، وعدادات قياسية للسرعة والوقود والحرارة، وأحزمة أمان أمامية وخلفية، وأزرعه بمقود الحركة للتحكم في تشغيل وإيقاف الإضاءة الأمامية والخلفية والمساحات الأمامية الخاصة بالزجاج، ويمكن التحكم في تعديل المقاعد الأمامية بشكل يدوي، وراديو، وكاسيت، ونظام صوتي بالأبواب الأربعة، ووسائد هوائية، وبأور ستتيرني، وتنبيه ضد السرعة .

سيارة أوبل كورسا موديل 2007



تظهر سيارة أوبل كورسا موديل 2007 من الخارج بشكل أنيق بفضل احتوائها علي، إضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، وشبكة أمامية يتوسطها شعار شركة أوبل، وصداد أمامي وخلفي بنفس اللون، ومرايات جانبية بلون السيارة يمكن إعادة ضبطها وضمها بشكل يدوي، ومقابض أبواب جانبية بلون السيارة، وجرائد باللون الأسود تم وضعها علي منتصف الأبواب لإظهار الشكل الجمالي للسيارة.

سيارة أوبل كورسا موديل 2007

سعر سيارة أوبل كورسا موديل 2007

تتوافر سيارة أوبل كورسا موديل 2007 بسعر 135 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .