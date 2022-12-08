أخبار تهمك.. أسعار الذهب والدولار والخضروات والفاكهة ودرجات الحرارة اليوم

تشهد الفترة الأخيرة، حالة من عدم الاستقرار فى أسعار الذهب والدولار، وكذلك حالة الجو، فكل يوم هناك بيانات جديد، وفى هذا التقرير نستعرض تقرير خدمي يوضح أهم الأخبار الخاصة بـ الذهب والدولار، والخضروات والفاكهة والأرصاد.

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 1966 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 1720 جنيهًا.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1474 جنيهًا للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 13760 جنيها.



أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 8-12- 2022

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية داليا أيمن، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 9- 12 - 2022.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 24.66 جنيه للبيع، و24.57 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 25.88 جنيه للبيع، و25.78 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 29.96 جنيه للبيع، و29.85 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 6.55 جنيه للبيع، و6.53 جنيه للشراء.



أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 8_12_2022

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية dmc، تقريرا عن أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الخميس 8-12- 2022

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:

الطماطم تسجل 5 جنيهات للكيلو

البصل 4 جنيهات للكيلو

البطاطس 8.5جنيه للكيلو

الخيار 3.5 جنيه للكيلو

الملوخية 5.5 جنيهات للكيلو

الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.. وبرودة شديدة ليلا





قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن البلاد ستبدأ تشهد اليوم ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة عن الأمس والأيام الماضية من 2 درجة إلى 3 درجات، حيث سيستمر هذا الارتفاع حتى منتصف الأسبوع القادم بسبب تأثرنا بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، سيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وتقليل كميات السحب الموجودة في السماء.