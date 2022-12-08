الخارجية الروسية: أمريكا تسعى لاستمرار الحرب في أوكرانيا حتى 2025

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إن عقود توريد الأسلحة لـ أوكرانيا تكشف أن واشنطن تخطط لاستمرار الأعمال القتالية حتى عام 2025.

وأضافت الخارجية الروسية، أن الولايات المتحدة تخطط لإبقاء الأعمال القتالية في أوكرانيا حتى نهاية عام 2025 على الأقل.

وأشارات الوزراة، إلى أن قوات الردع النووي الروسية في حالة تأهب تام.

وأوضحت الخارجية الروسية، أن السويد والدنمارك ما زالتا ترفضان التعاون بشأن التحقيق في تفجير نوردستريم.

وكان قد أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، أن موسكو لن تقدم أي تنازلات في مفاوضات التوازن الاستراتيجي مع واشنطن، مبديا استعداد بلاده للحوار على أساس متكافئ حال موافقة الولايات المتحدة على ذلك.

وشدد ريابكوف على أن تقديم تنازلات أحادية الجانب يعد أمرًا مستبعدًا من طرف روسيا، وفقا لـ «العربية».

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن معاهدة «ستارت» للحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية معلقة، موضحًا أن اجتماع اللجنة الاستشارية الثنائية لبحث المعاهدة قد تم تأجيله.

كما قال ريابكوف، إن روسيا لا تريد قطع العلاقات الدبلوماسية مع أمريكا.

وأضاف: "بشكل عام، يعد قطع العلاقات الدبلوماسية إشارة إلى أنه لا يوجد أي مورد سياسي على الإطلاق".

وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي، أن قنوات الاتصال مطلوبة وضرورية لمناقشة مصير المواطنين الروس في السجون الأمريكية على سبيل المثال.