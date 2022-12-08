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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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خطيبي طلع أخويا.. موقف مأساوي لفتاة يثير التعاطف على السوشيال ميديا

خطيبي طلع أخويا..موقف
خطيبي طلع أخويا..موقف مأساوي لفتاة يثير التعاطف

«صباح الخير.. خطيبي طلع أخويا» مضمون مقطع فيديو أعاد مستخدمي مواقع التواصل تداوله بكثرة خلال ساعات قليلة ماضية لموقف مأساوي تعرضت له فتاة تدعي آية زهران بشأن “التحريم بالرضاعة”، فما قصتها وبما نصتحها باحثة الإرشاد النفسي والتربوي في جامعة القاهرة الدكتورة ريهام عبد الرحمن. 

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 صفعة قوية 

ظهرت الفتاة تتحدث في مقطع الفيديو وهي تضحك بشكل هستيري وتسرد الموقف المأساوي الذي اكتشف حقيقته عن طريق الصدفة أثناء تقديمها هدية إلى حماها وتكون خالتها في نفس الوقت، فكان في حديثهما ما يعد  بمثابة “صفعة قوية لها”.

وقالت الفتاة: “كنا بنحب بعض، لحد ما اتخطبنا بتاع سنة، وأنا جايبه هدية لخالتي، فبديها الهدية، وبقولها كل سنة وانت طيبة يا خالتي، فتيته قالتي: قولتيها كل سنة وانت طيبة يا ماما، فرد عليها خالتي: ما أنا كدا كدا أمها بس ما بحبش أقولها يا ماما!”.

التحريم بالرضاعة

وتابعت الفتاة: "الكلمة استوقفتني فقولتها: يعني إيه؟، قالتي: اسكتي ما أنا مرضعاكي على عز -أخو خطيبي الصغير-، فهي مصرة: إني أخت عز بس، وأنا برد إني أخت الكل، فطلعنا على دار الإفتاء: طلع خطيبي والشيخ يقولي هوني على نفسك والحمد لله إنك عرفتي دلوقت”، فبعد أسبوعين من فركشتنا: خطب، هاين عليه أجيب تربة أدفن نفسي فيها حية، آه". 

وعقبت الفتاة: "كأن ميه ساقعة اترمت عليا لما عرفت الحقيقة، كنا فاكرين إن اللي رضعت معاه بس اللي يبقى أخويا لوحده، وإن أولاد خالتي الباقين لا، مفيش في إيدي حاجة غير إني أعمل نفسي كويسة وأهزر، واضحك على اللي أنا فيه، حقيقي مش عاوزة حد يبعتلي فتاوى ولا يقولي معلش خلاص اللي حصل حصل، وللأسف وصلي مواضيع كتير شبهي، لازم الناس تفهم كويس القواعد دي".

وحاز مقطع فيديو الفتاة على الكثير من ردود الفعل المتابينة، ما بين أشخاص عبروا عن حزنهم الشديد تجاه مشاعرها، وبين جزء آخر يرى أن هذا المنشور ليس إلا منشور مفبرك من أجل الشهرة واستقطاب المتابعين.

خطيبي طلع أخويا..موقف مأساوي لفتاة يثير التعاطف واستشارية تنصحها بـ 6 أمور  

6 نصائح 

من جانبها، علقت الدكتورة ريهام عبد الرحمن، باحثة الإرشاد النفسي والتربوي- جامعة القاهرة- على الموقف المأساوي الذي تعرضت له الفتاة الجامعية، قائلة في تصريح لموقع “صدى البلد”: إن حقيقة الأمر أن ما تعرضت له  آيه  أزمة نفسية فبعد إعلان الخطوبة ومرور فترة زمنية ليست قليلة تفاجىء بأن خطيبها هو أخوها من الرضاعة.
 

وأوضحت باحثة الإرشاد النفسي والتربوي أن هناك 6 نصائح لها ولمن قد يحدث معها أو معه نفس الموقف ينبغي أخذها في الحسبان:

1- لابد من التوعية الدينية بشأن تحريم بعض العلاقات كالأخوة من الرضاعة، وذلك من خلال التوعية المستمرة للأسرة، حيث أن غياب الوعي الديني سبب رئيسي في هذه الصدمات المؤلمة.

2- ضرورة اهتمام الأسرة بتقديم الدعم النفسي والوقوف بجانب ابنتهم لتخطي هذه الأزمة النفسية.

3- وعي الإنسان بمراحل الأزمة النفسية يجعله يتخطاها بسهولة: في البداية يشعر الإنسان بالإنكار ومحاولة عدم تصديق ما حدث، ثم يدخل في مرحلة الغضب وعدم التقبل لما حدث وهنا الدور النفسي للأسرة والأصدقاء في تقديم الدعم والوقوف بجانب الفتاة.

4- الضحك الهيستيري للفتاة هو جانب آخر للإلم والشعور بالمعاناة والوحدة النفسية والخذلان نتيجة علاقة كان من الأفضل أن تكون الأسرة أكثر وعيا في تقرير مصيرها، من خلال سؤال أهل التخصص الديني.

5- ذكرت الفتاة خلال حديثها أن خطيبها قام بخطبة فتاة أخرى، وهذا بالطبع سبب مباشر للشعور بالتخلي وانعدام الثقة بالنفس والصدمة من جميع الاتجاهات.

6- نصيحتي للفتاة يأتي من قول الله -تعالى-: (وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) (سورة البقرة آية: 216)، في المنع حكمة لا يعلمها سوى الله -عز وجل-، وبالتالي تحلي بالصبر والمرونة في فهم مجريات الأمور.

7-لا تترددي في طلب الدعم النفسي من المحيطين بك فذلك سيجعلك أكثر قدرة على تقبل الأمر.

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خطيبي طلع أخويا مقطع فيديو فيديو الارشاد النفسي جامعة القاهرة ريهام عبد الرحمن التحريم بالرضاعة

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