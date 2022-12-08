كلوب ممكن يقتلني.. تشافي يعلن موقفه من التعاقد مع محمد صلاح

كشف تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن موقفه من التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة.

وقال "تشافي"، ردا على سؤال اليوتيوبر المصري “عمرو نصوحي” حول موقفه من التعاقد مع محمد صلاح، "إنه لاعب رائع، لكن من المستحيل التعاقد معه؛ لأن عقده ضخم للغاية".

وأضاف "ليفربول أيضا لن يوافق على رحيل محمد صلاح، وكلوب قد يقتلني إذا تعاقدت معه".

وكان نادي ليفربول أعلن مؤخرًا تجديد عقد محمد صلاح حتى 30 يونيو من 2025.

أرقام محمد صلاح هذا الموسم:



وشارك محمد صلاح مع ليفربول في 21 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل 14 هدفا وصنع 5 آخرين.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ محمد صلاح 80 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

محمد صلاح على رأس بعثة ليفربول في الإمارات:

وكانت بعثة ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، إلى دبي، في الساعات الأولى من الثلاثاء، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس سوبر دبي، قبل استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت قائمة ليفربول تواجد محمد صلاح، بينما يغيب بعض نجوم الريدز بسبب مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في كأس العالم قطر 2022.

ومن المقرر، أن يواجه ليفربول في بطولة كأس سوبر دبي، ليون الفرنسي، وميلان بطل الدوري الإيطالي، يومي 11 و16 ديسمبر الجاري.

وجاءت قائمة ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أدريان، كيليهر، مروزيك، بيتالوجا

خط الدفاع: بن ديفيز، تسيميكاس، كالفين رامزي، روبرتسون، بايتيتش، فيليبس، ماتيب، جوميز، تشامبرز، كوانساه

خط الوسط: تشامبرلين، كورتيس جونز، جيمس ميلنر، إليوت، جوردون، نابي كيتا، آرثر، تياجو ألكانتارا، فراوندورف، كلارك، جيك كين، كورنس