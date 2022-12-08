عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كلوب ممكن يقتلني.. تشافي يعلن موقفه من التعاقد مع محمد صلاح

تشافي - محمد صلاح
تشافي - محمد صلاح

كشف تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن موقفه من التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة.

وقال "تشافي"، ردا على سؤال اليوتيوبر المصري “عمرو نصوحي” حول موقفه من التعاقد مع محمد صلاح، "إنه لاعب رائع، لكن من المستحيل التعاقد معه؛ لأن عقده ضخم للغاية".

حيلة شيطانية لتوريطه .. حقيقة صورة محمد صلاح مع إسرائيلي بالإمارات.. تفاصيل

وأضاف "ليفربول أيضا لن يوافق على رحيل محمد صلاح، وكلوب قد يقتلني إذا تعاقدت معه".

وكان نادي ليفربول أعلن مؤخرًا تجديد عقد محمد صلاح حتى 30 يونيو من 2025.

أرقام محمد صلاح هذا الموسم:


وشارك محمد صلاح مع ليفربول في 21 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل 14 هدفا وصنع 5 آخرين.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ محمد صلاح 80 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

 

محمد صلاح على رأس بعثة ليفربول في الإمارات:

 

وكانت بعثة ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، إلى دبي، في الساعات الأولى من الثلاثاء، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس سوبر دبي، قبل استئناف  الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت قائمة ليفربول تواجد محمد صلاح، بينما يغيب بعض نجوم الريدز بسبب مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في كأس العالم قطر 2022.

ومن المقرر، أن يواجه ليفربول في بطولة كأس سوبر دبي، ليون الفرنسي، وميلان بطل الدوري الإيطالي، يومي 11 و16 ديسمبر الجاري.

وجاءت قائمة ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أدريان، كيليهر، مروزيك، بيتالوجا

خط الدفاع: بن ديفيز، تسيميكاس، كالفين رامزي، روبرتسون، بايتيتش، فيليبس، ماتيب، جوميز، تشامبرز، كوانساه

خط الوسط: تشامبرلين، كورتيس جونز، جيمس ميلنر، إليوت، جوردون، نابي كيتا، آرثر، تياجو ألكانتارا، فراوندورف، كلارك، جيك كين، كورنس

محمد صلاح تشافي ليفربول برشلونة كلوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خسر 400 جنيه.. الذهب يتراجع بقوة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

أسعار الذهب اليوم الخميس 8 ديسمبر|فيديو

إيقاف جديد.. فيفا يصدم كهربا بقرار صارم في أزمة غرامة الزمالك

اتشل بسبب الهزار.. القصة الكاملة لأحدث ضحايا تحديات التيك توك في المدارس

أسعار الذهب اليوم الخميس ومفاجأة بشأن الدولار.. أبز أخبار التوك شو

اشتري في هذا التوقيت.. موعد انخفاض أسعار الذهب في مصر

انهيار الذهب ومفاجأة في الدولار .. تفاصيل الأسعار | تغطية خاصة

فقد 50 جنيها| اضطراب في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

اتفاق بين مصر وقطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

خدمة لـ روسيا.. مدفيديف يعلق علي رفض زيلينسكي لمفاوضات السلام

أول تعليق من بايدن بعد صفقة تبادل السجناء مع روسيا

تجنّبوا هذه الكيانات لسفر غير شرعي | تحذير عاجل من الخارجية للمصريين

وزير الإسكان يكشف عن مشروع ينهي معاناة أهالي أبوتلات من مشاكل المياه والصرف

رئيس الصين: مصر بها فرص واعدة للاستثمارات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للحفاظ على رائحة فم منعشة.. خبيرة تغذية تقدم بعض النصائح |اعرفها

احذر.. الذهب يصيبك بأمراض خطيرة| في هذه الحالة

ابتعد عنه فورًا.. فيديو يكشف ديدان في الموز الأسود |شاهد

بإطلالة كاجوال.. درة تثير الجدل على الانستجرام

فيديو

تحذير عاجل من انتشار تحد في المدارس يصيب بالشلل| تفاصيل صادمة

تعرف على شروط إضافة المواليد إلى بطاقة التموين/ فيديو جراف

حقيقة السماح لمصلحة الضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية للمصريين |تغطية خاصة

انهيار الذهب ومفاجأة في الدولار .. تفاصيل الأسعار | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ