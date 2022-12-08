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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأسماء.. جامعة دمياط تشهد انتخاب رئيس اتحاد الطلاب والأمناء المساعدين له

جامعه دمياط
جامعه دمياط

شهد الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعه دمياط إجراءات انتخابات رئيس اتحاد طلاب الجامعة  ونائبه وكذلك أمناء وأمناء مساعدين لجان اتحاد الطلاب، وذلك في حضور  الدكتور وائل الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و  الدكتور  سمير الجمال وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب المستشار القانوني لرئيس الجامعة وعضو اللجنة العليا للانتخابات الطلابية، و  الدكتور  عصام الدسوقي الأستاذ المساعد بقسم علم النفس التربوي والصحة النفسية بكلية التربية وعضو اللجنة العليا للانتخابات الطلابية، و  محمد رفعت مدير عام رعاية الطلاب، وكذلك عدد من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري الذين شاركوا في إجراءات الانتخابات الطلابية منذ انطلاقها يوم الخميس الموافق 24 نوفمبر 2022،وحتى تاريخه .


وأجريت انتخابات أمناء وأمناء مساعدين لجان اتحاد الطلاب وكذلك  رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة وسط حضور الطلاب والطالبات أعضاء مجلس اتحاد طلاب الجامعة، وأسفرت الانتخابات عن فوز كل من:
• أنس محمود عبده الجمل         رئيساً لـ مجلس اتحاد طلاب الجامعة
• عمار علاء الدين إبراهيم         نائباً لـ رئيس مجلس اتحاد طلاب الجامعة

• خالد أكرم سعد                 أميناً لـ اللجنة الاجتماعية
• أحمد ناصر عبده السيد      أميناً مساعداً لـ اللجنة الاجتماعية

•   مجدي أشرف محمد الدسوقي        أميناً لـ اللجنة الرياضية
•  محمود محمد خليل                      أميناً مساعداً لـ اللجنة الرياضية

•   رحمه إبراهيم أحمد محرم        أميناً لـ اللجنة الثقافية
•  حمادة السيد نحيف محمود      أميناً مساعداً لـ اللجنة الثقافية

• حلمي عبد الحليم حلمي             أميناً لـ لجنة الجوالة والخدمة العامة
• نيرة أشرف محمد إبراهيم           أميناً مساعداً لـ لجنة الجوالة والخدمة العامة

•  روان نعيم محمد هيكل           أميناً لـ اللجنة الفنية
• نوران فاروق فتحي محمد           أميناً مساعداً لـ اللجنة الفنية

• أحمد محمد الشربيني           أميناً لـ لجنة الأسر الطلابية
• ندا محمد السيد عبده         أميناً مساعداً لـ لجنة الأسر الطلابية

•   محمد محمد عبده الألفي      أميناً لـ اللجنة العلمية الطلابية
•  إبراهيم حسين إبراهيم عيسي     أميناً مساعداً لـ اللجنة العلمية الطلابية

عقب إجراء الانتخابات وإعلان أسماء الفائزين، قدم  رئيس الجامعة التهنئة للطلاب والطالبات الفائزين متمنياً لهم خالص التوفيق والسداد في إنجاز كافة الأنشطة الموكلة إليهم، كما وجه  الشكر لكل أعضاء الاتحاد السابق .


عقب ذلك، اجتمع  رئيس الجامعة مع رئيس ونائب رئيس اتحاد الطلاب في حضور  الدكتور وائل الطيباني ، و  الدكتور  سمير الجمال و  الدكتور  عصام الدسوقي ، و  محمد رفعت ،و وجه رئيس الجامعة كلاً من رئيس ونائب رئيس اتحاد الطلاب بضرورة العمل على تعظيم دور اتحاد طلاب الجامعة من خلال كافة الأنشطة البناءة، كما كلف  رئيس ونائب رئيس اتحاد الطلاب بضرورة البدء في حملات توعية للطلاب والطالبات من خلال الوسائط المختلفة سواء الرقمية أو الورقية تهدف إلى الحفاظ على نظافة الجامعة وخاصة أنه تم بناء الجامعة لخدمتهم وخدمة أبنائهم في المستقبل. وفي نهاية الاجتماع توجه  رئيس الجامعة بخالص الأمنيات لهم ولزملائهم بالتوفيق والسداد، ونتمنى لهم عاماً دراسياً موفقاً ملئ بالأنشطة الطلابية الهادفة .

 

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دمياط جامعه كلية الحقوق الصحة النفسية المنتج الانتخابات جامعة دمياط

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