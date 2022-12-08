الأغلبية.. انتخاب تشاك شومر زعيما للديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي

انتخب الحزب الديمقراطي الأمريكي، اليوم الخميس، السيناتور تشاك شومر، لزعامة للأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ.

يذكر أن الحزب الديمقراطي تمكن من تعزيز الأغلبية في مجلس الشيوخ، حيث فاز السيناتور الديمقراطي رفائيل وارنوك في جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ بولاية جورجيا.

ومع فوز وارنوك في الانتخابات يحصل الديمقراطيون على 51 مقعدا في مجلس الشيوخ من أصل 100، بينما كان لديهم 50 مقعدا قبل انتخابات التجديد النصفي زائد صوت نائبة الرئيس كامالا هاريس مقابل الـ 50 مقعدا للجمهوريين.

وجرت انتخابات التجديد النصفي للكونجرس يوم 8 نوفمبر، وحصل الحزب الجمهوري على الأغلبية في مجلس النواب، بينما يحافظ الديمقراطيون على السيطرة على مجلس الشيوخ.