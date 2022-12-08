للمشاركة في القمة العربية-الصينية.. وصول قيس سعيد ورئيس المجلس الرئاسي الليبي للرياض

وصل الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي مساء اليوم الخميس إلي الرياض للمشاركة في القمة العربية الصينية المقرر عقدها غدًا الجمعة في العاصمة السعودية الرياض.

ووصل مساء أمس الأربعاء الرئيس الصيني شي جين بينج إلي الرياض للمشاركة في ثلاث قمم؛ الأولي قمة سعودية-صينية، والثانية قمة عربية-صينية، والثالثة قمة خليجية-صينية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الزيارة تأتي بناءً على دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتعزيزاً للعلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تجمع المملكة العربية السعودية بجمهورية الصين الشعبية".