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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد وفاة تلميذة بسبب الضرب.. تعليم أسيوط تتخذ قرارا جديدا لوقف العقاب بالمدارس

ريناد سيد صالح شهيدة
ريناد سيد صالح شهيدة العلم

أرسل عبد العزيز الزنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط اليوم الخميس أمرا إداريا إلى جميع إدارات أسيوط التعليمية بالتنبيه مشددا على جميع مديري المدارس وجميع العاملين بها بمنع العقاب النفسي والبدني للطلاب والالتزام بجميع القرارات الوزارية والكتب الدورية والتعليمات الصادرة في هذا الشأن .

 

وطالب وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط مديري الإدارات التعليمية توقيع جميع العاملين بالمدارس بالعلم على الأمر الإداري ، محذرا من يخالف القرار الإداري يعرض نفسه للمساءلة القانونية .

 

يأتي ذلك بعد قرار نيابة قسم أول أسيوط بحبس مدرس متهم بضرب تلميذة ضربًا أفضى لموتها، واستعماله القسوة معها بمدرسة عبدالله النديم الابتدائية بإدارة أسيوط التعليمية ، وضربه تلاميذ آخرين بالمدرسة بعصا يحملها دون مسوغ قانوني، أو مبرر من الضرورة المهنية، أو الشخصية. 

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وكانت النيابة العامة قد استمعت بعد تلقيها بلاغ وفاة المجني عليها لأقوال أحد عشر تلميذا من زملائها بالفصل الدراسي، ووقفت من حاصل أقوالهم على تعدي المتهم على بعض منهم و آخرين من الطلاب بالضرب على أيديهم بعصا، وأنه حال إقدامه على ضرب التلميذة المتوفاة على يديها رفضت تقديمها، فضربها بمواضع متفرقة من جسدها فارتعدت خوفًا حتى تمكن من ضربها على يديها، فخارت قواها وسقطت أرضًا، واصطدم رأسها بمقعدٍ وأغشي عليها، فحاول المتهم إفاقتها حتى نُقلت للمستشفى.

 

وقد انتقلت النيابة العامة لمناظرة جثمان  المجني عليها، وعاينت المدرسة محل الواقعة، وشاهدت ما سجلته آلات المراقبة فيها من حمل المتهم  المتوفاة مغشيًا عليها خارجًا من فصلها الدراسي، ثم خروج موظفة بالمجني عليها مهرولة خارج المدرسة.

وسألت النيابة العامة مدير إدارة حماية الطفل المختص فقرر أنه بفحص الحالة ومناقشة أولياء أمور الأطفال، توصل إلى إيذاء المتهم الأطفال بالمدرسة بدنيًّا بدلًا من توجيه النصح لهم، وانتهى مبدئيًّا إلى مخاطبة مديرية التربية والتعليم المختصة لاتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لإزالة الخطر وتقديم الدعم النفسي اللازم للأطفال. 

وباستجواب النيابة العامة المتهم أنكر ضربه المجني عليها، مدعيًا تفاجؤه بسقوطها مغشيًا عليها، فحاول والعاملون بالمدرسة إفاقتها، ولعدم استجابتها نقلوها للمستشفى. 

وكانت النيابة العامة قد كلفت الطب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية لجثمان الطفلة المجني عليها وقوفًا على ما بها من إصابات، وتحديد سبب وفاتها، وجارٍ استكمال التحقيقات.

 

وفي سياق متصل قدم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط واجب العزاء في الطالبة "ريناد سيد صالح" بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة عبدالله النديم الابتدائية المشتركة بحي غرب أسيوط والتي وافتها المنية داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسي معلنًا تقديم كافة أوجه الدعم لأسرة الفقيدة مقدمًا خالص التعازي لهم داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر الجميل.

كما وجه محافظ أسيوط رئيس حي غرب بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والمساعدة لأسرة الفقيدة داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر الجميل وأن يحفظ مصر جيشًا وشعبًا وقيادة من كل سوء.

كان محافظ أسيوط قد نعى في وقت سابق بخالص الحزن والآسي الطالبة "ريناد سيد صلاح" مشيرًا إلى إنه فور إخطاره بالواقعة قام على الفور بالتوجيه بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية العاجلة وتوجيه وكيل الوزارة بإصدار قرار إحالة المعلم المتهم بتسببه في وفاة الطفلة ومديرة المدرسة إلى الشئون القانونية بالمديرية بجانب ما تباشره النيابة العامة من تحقيقات في الواقعة ومحاسبة أي شخص يثبت تقصيره أو إهماله مؤكدًا حرصه على تطبيق القانون على الجميع والمتابعة لما تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة وتقرير الطب الشرعي في الواقعة حماية للحقوق.

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