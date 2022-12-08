سوسن بدر: زمان كان حوالينا أضواء كتير وبنجري من استوديو للتاني.. فيديو

حلت النجمة الكبيرة سوسن بدر، ضيفة على الإعلامية "منى الشاذلي"، ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المُذاع عبر فضائية "سي بي سي".



وقالت النجمة الكبيرة سوسن بدر،: "في يوم من الأيام الأضواء كانت لا تنطفئ علينا لحظة، وكنا نجري من استوديو لاستوديو".

وأشارت: "زمان كان حوالينا أضواء كتير والموبايل مابيبطلش رن، دلوقتي كل ده قل"، لافتة: "إذا وافقت على أي عمل فني بيكون بالنسبة لي مهمة مقدسة هعملها على أكمل وجه".



وتحكي النجمة الكبيرة سوسن بدر، خلال الحلقة، تفاصيل وأسرار خاصة عن مسيرتها الفنية وعلاقتها بالزعيم عادل إمام والراحل سعيد صالح.

كما تتحدث النجمة الكبيرة سوسن بدر عن علاقتها بوالدتها الفنانة الراحلة آمال سالم وكيف لعبت دورا كبيرا فى تشكيل شخصيتها الفنية.



