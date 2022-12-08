محافظ بيروت: احتفالات عيد الميلاد رسالة أمل بأن العاصمة لن تموت

قال محافظ بيروت القاضي مروان عبود، إن احتفالات عيد الميلاد هذا العام تعد رسالة أمل بأن بيروت أبدا لن تموت، وذلك بعد قرابة عامين من الانفجار المدمر الذي ضرب ميناء بيروت البحري وأودى بحياة أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين.

وأضاف عبود - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس - أن ساحة ساسين تستقبل الزوار من مختلف المناطق للاحتفال بعيد الميلاد الجديد مشددا على أن لبنان يعود مجددا رغم التحديات السياسية والاقتصادية والمالية والظروف المعيشية التي تواجهه، معبرا عن أمله بخلاص البلاد من هذه الأزمات خلال العام الجديد.

وشارك مئات اللبنانيين في فعالية لإضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد، اليوم /الخميس/، بساحة ساسين بالعاصمة اللبنانية (بيروت) وافتتاح المدينة الميلادية، والتي تضم هدايا ومأكولات عيد الميلاد المجيد.

كما تشهد ساحة ساسين احتفالات يومية وعروض فنية بدء من مساء أمس الأربعاء وتستمر حتى مطلع العام المقبل؛ وذلك إحياء لعيد الميلاد المجيد الذي تحتفل به في ليلة 25 ديسمبر الجاري

لطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي، فيما تحتفل به في ليلة 7 يناير المقبل الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي، وذلك وسط أمال ودعوات ورجاء بخلاص لبنان من الأزمات التي يمر بها على مدار السنوات الأخيرة والتي أدت تدهور الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية.

وتتبع الطوائف الكاثوليكية في لبنان التقويم الغربي ومنها الطائفة المارونية – الطائفة المسيحية الأكبر في لبنان - والأرمن الكاثوليك والروم الكاثوليك وغيرها من الطوائف، فيما تتبع الطوائف الأرثوذكسية التقويم الشرقي ومنها الروم الأرثوذكس – تعد ثاني أكبر الطوائف المسيحية بلبنان - والأرمن الأرثوذكس.