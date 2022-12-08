اتشل بسبب الهزار .. تفاصيل مؤلمة بحادث تحدي التيك توك..فيديو

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية عن تحدي تطبيق التيك توك الجديد، والذي أسفر عن إصابة أحد طلاب احدى المدارس الدولية بالعبور ، بإصابات بالغة في النخاع الشوكي وفقرات العمود الفقري أدت إلى اشتباه في إصابته بالشلل.

وانتشرت هذه التحديات الخطيرة والمميتة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان أخرها تحد " ارمي صاحبك " ويقوموا فيه الأصدقاء بإلقاء صديقهم في الهواء ثم يتركوه ليسقط على الأرض، وذلك لاختبار قوة تحمله".

و انتشر على فيس بوك فيديو بيرصد تفاصيل التحدي ف بيقوم فيه مجموعة من الطلاب عددهم ما بين 5 إلى 6 طلاب برفع صديق لهم لأعلى ثم يتركوه يسقط على الارض.

لمتابعة المزيد من التفاصيل، يرجى مشاهدة الفيديو التالي: