محمد بركات يوضح حقيقة تناوله منشطات مع الأهلي .. ويعلق على أزمة كهربا

حل الكابتن محمد بركات لاعب النادي الأهلى والمنتخب الوطني السابق، ضيفا ببرنامج " حبري سري "لمناقشة العديد من الموضوعات والقضايا الهامة.

حقيقة حصوله على منشطات خلال مشواره مع الأهلي

كشف محمد بركات، لاعب النادي الأهلى والمنتخب الوطني السابق، تفاصيل الشائعة التي لاحقته خلال مشواره الكروي وهي تعاطيه المنشطات، قائلا: "أنا كنت عامل استئصال للغدة الدرقية وكنت لا أخذ أي دواء من بعد ما عملت العملية لمدة سنة أو سنة نص".

وأوضح محمد بركات، في حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن عدم حصوله على الأدوية تسبب في زيادة إفرازات الغدة وعودة التعب مرة أخرى، مضيفا: "كنت تعبان جدا وبعد ما عملت العملية تعبت تاني بعد ما كنت كويس ورحت لدكتور وقالي انت استأصلت جزء كبير من الغدة ولازم تاخد أدوية ويكون الدواء مدى الحياة".

وتابع : “في أدوية بتبقى محظورة في الاتحاد الدولي والدواء اللي كنت بأخده كان من ضمن المحظورات وبالتالي ببعت أقول تفاصيل العملية للفيفا، وبناء عليه مكتوب أخذ الجرعة اللي بتخليني أكون بني آدم طبيعي زي كل الناس، واهم حاجة تجيب موافقة على هذا الدواء”.

المغرب أقوى من مصر داخل الاتحاد الأفريقي

أكد محمد بركات، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، أن اتحاد المغرب لكرة القدم هو الأقوى داخل الاتحاد الافريقي، قائلا: "المفروض أن الاتحادات المصرية والمغربية والتونسية كلنا نبقى أقوياء ولكن اللي ثابت لنا أن المغرب الأقوى داخل الاتحاد الافريقي".

ورد بركات، في حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، على ما يثار حول سيطرة هاني أبو ريدة على اتحاد الكرة واتخاذه قرارات، قائلا: "كلام ملوش أي أساس من الصحة وهاني أبو ريدة لا يدير الاتحاد وعندنا مجلسنا محترم وله قراراته".

واستكمل: "احنا صوتنا من دماغنا داخل مجلس اتحاد الكرة، ومحدش يقدر يتدخل أو يملي علينا شيء، ولكن المنصب في اتحاد الكرة دائما في حالة هجوم ولابد أن نتحمل بسبب المسئولية".

النادي الاهلي يحافظ على أبنائه لأبعد الحدود

أكد محمد بركات، نجم النادي الاهلي والمنتخب الوطني السابق، أن محمود كهربا لاعب قوي للغاية ومميز ويفرق مع النادي الأهلي ومنتخب مصر، قائلا: "كهربا لما بيركز بيبقى مفيد لأبعد الحدود ويفرق مع الأهلي ومنتخب مصر لو هو في أحسن احواله.

وأوضح بركات، في لقاء ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، إلى أن النادي الاهلي يحافظ على أبنائه لأبعد الحدود وهذا ما اتضح في الكثير من المواقف مع لاعبيه، كما أكد أن الأهلي حصل على بطولاته بمجهوده وبطريقة حلال وليس بطريقة غير مشروعة كما يزعم البعض.

وأضاف محمد بركات : "هناك تحامل في الفترة الاخيرة على الأندية المصرية ودائما بنتكلم في النقطة دي، وفيه بلاد بقت قوية جدا داخل الاتحاد الافريقي ولهم نفوذ والاتحاد الافريقي بيعمل لهم كل اللي عايزينه، والمواقف الاخيرة كلها تثبت وجود مشاكل بين مصر والاتحاد الافريقي سواء للأهلي أو الزمالك".

كهربا جامد ويفرق مع الأهلي ومنتخب مصر

أكد محمد بركات، نجم النادي الاهلي والمنتخب الوطني السابق، أن محمود كهربا لاعب قوي للغاية ومميز ويفرق مع النادي الأهلي ومنتخب مصر، قائلا: "كهربا لما بيركز بيبقى مفيد لأبعد الحدود ويفرق مع الأهلي ومنتخب مصر لو هو في أحسن احواله.

وأشار محمد بركات، إلى أن النادي الاهلي يحفظ على أبناءه لأبعد الحدود وهذا ما اتضحت في الكثير من المواقف مع لاعبين، كما أكد أن الأهلي حصل على بطولاته بمجهوده وبطريقة حلال وليس بطريقة غير مشروعه كما يزعم البعض.

وتابع: "في تحامل الفترة الاخيرة على الأندية المصرية ودائما بنتكلم في النقطة دي، وفي بلاد بقت قوية جدا داخل الاتحاد الافريقي ولهم نفوذ والاتحاد الافريقي بيعمل لهم كل اللي عايزين، والمواقف الاخيرة كلها تثبت وجود مشاكل بين مصر والاتحاد الافريقي سواء للأهلي أو الزمالك".