شبانة: كولر يريد تدعيم صفوف الأهلي بجناحين أجانب ويرفض رحيل طاهر محمد طاهر

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، يريد تدعيم صفوفه بجناحين أجانب خلال سوق الانتقالات الشتوية القادمة بالإضافة إلى ثنائي مصري في الدفاع والوسط.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "المعروض في مصر قليل للغاية، وهناك لاعبين قليلين في مصر، ونادي بيراميدز يرفض التخلي عن أسامة جلال، كما أن محمود حمادة لاعب فاركو ناديه لا يريد بيعه.

وأضاف: "قد يتم تأجيل التفاوض على بعض اللاعبين المصريين إلى الصيف المقبل".

وأكمل: "الاهلي قرر تجديد عقود اللاعبين الذين تنتهي عقودهم مع ختام الموسم الجاري، سواء رامي ربيعة أو حسين الشحات وغيرهم".

وزاد: "كولر أغلق الباب تماما أمام رحيل طاهر محمد طاهر أو أي لاعب، ورفض التحدث عن ذلك الأمر، وفي يناير القادم لن يحدث أي تحركات بشأن رحيل لاعبين أساسيين، وطاهر قدم مستوى رائع في الفترة الماضية، وتألق مع الفريق بشكل ملحوظ منذ بداية الموسم الجاري".

وتابع: "الخطيب أعطى أوامراه بتنفيذ مطالب كولر، من أجل استعادة الالقاب سواء الدوري المصري أو بطولة افريقيا".

وواصل قائلا: "لم يكن هناك أزمة بسبب غياب طاهر عن الاهلي، بسبب وجود أكثر من لاعب في مركزه".

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